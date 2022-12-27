新北／冬天裡的溫暖黃金之湯！金山【磺港公共浴室、中山溫泉公園】享泡湯樂

前言

金山的溫泉水有名，大台北地區泡湯熱點之一，十一月份暢遊了金山幾個熱門的景點，公共浴池泡腳也是在必遊的項目之一。

近幾年習慣了以鄉為單一定點的自由行，在決定了十一月來金山玩之前，搜集和閱讀旅遊相關資訊之後，為自己安排了一日的「金山泡湯＋漁港＋神秘海景的神秘之旅」，共六個景點的踩點行程。早晨從台北火車站搭乘國光客運1815路線抵達金山磺港橋開始，驚喜又驚險的一天。

出發／台北車站「國光客運1815」，下車站金山「磺港路」，時間90分鐘

景點一／黃金湯足浴體驗 / 磺港公共浴室、磺港漁港周邊

景點二／食不厭餐廳 午餐

景點三／獅頭山步道

景點四／燭臺雙嶼、 神秘海岸，水尾漁港

景點五／金包里溫泉足浴 中山溫泉公園公共足浴

景點六／金山老街晚餐

返程／國光客運，站牌「金山區公所」回台北

看出來這個行程的特殊安排嗎？

前後都有足浴的安排，為何呢？ 不仿試試看這麼玩就知道好處在哪？ 第一站的黃金湯泡腳，雙腳放鬆後的靈活度提升，步伐輕鬆！最後一站的泡腳，舒緩因行走而疲憊的足肌，得到充分的休息和放鬆。

暢遊金山的遊記，amy最想先和親友、網友分享的就是二個臨近漁港的公共浴室的泡腳湯池，算一算整個11月我來泡腳池還蠻密集的一週一次。 體驗過後才知道在雙腳的部分是有變化的，保健的功效確實有耶！更棒的是，泡腳中在白天看山景，黃昏看夕陽，星空下有機會數星星。（本篇先僅就公共浴池泡腳的部分來分享）

泡湯之前，應知道的是「溫泉水質」

金山溫泉水質有二大類型，分別是大屯火山群「火成岩溫泉」和含有硫磺鹽的「海底溫泉」，位於磺港漁港旁「 磺港公共浴室-黃金之湯」的泉質經「台灣溫泉研究發展中心」證實為「鐵泉」， 「 鐵泉」泡湯前更應該知道的事……。

1.在日本有金之湯的美譽，池底會產生鐵離子氧化後沉積物，池面有擴物離子結合後的漂浮物，均為自然現象。

2.由於溫泉溫度偏高，溫泉中所溶解的礦物質更多。

3.鐵泉功效：對風濕病、更年期障礙、濕疹及健康促進的改善良好，經台灣溫泉研究發展中心證實。（網路資訊）

⬇︎交通部觀光局「溫泉好湯」的官網，台灣各地溫泉的泉質區域圖一目瞭然，鐵泉還真的只有在金山和北投才有的。

一、 【 黃金之湯 磺港公共浴室 】

戶外泡腳池溫泉採流放式，區公所官網上建議將原湯放涼至適溫後再浸泡，健康促進效果更佳。本室鄰近金山海水浴場、獅頭山公園及金山清水溼地，在踏完海水後，來泡腳池歇息，欣賞空中乘風翱翔的老鷹和磺溪中捕食的水鳥，在金色的夕陽中浸泡著黃金之湯，享受沉靜之美。（金山區公所網頁的介紹）

【磺港公共浴室】在2019年有翻新過，所外觀看起來還蠻新的，貼心的設置有無障礙坡道，讓行動較不方便的人也能輕鬆抵達。

⬇︎磺港公共浴室入口處看到了溫泉水質與黃金之湯的簡介

⬇︎我來的早晨，磺港公共浴室聚集了各年齡層的泡湯族，有年長的長輩，有年輕的情侶和好友，還有中年的我們，噎！怎不見小朋友呢？當然不會有小朋友呀！他們是不宜泡溫泉的。

有人還自帶毛浴巾，舖躺在有溫泉蒸氣的台階上面，享受天然的溫泉蒸氣浴，如果我躺在這，很容易就會睡著，超會滾床的我，應該會睡到掉到池裡，還是純抱腳吧！

戶外的泡腳池，共三個池

中間這個池，還有休閒木椅的涼亭， 池邊看得到溫泉池水的出口，我觀察到這個公共泡腳池是流動的，朋友說池裡的水逢週二會放掉淨空後，再重新注入溫泉水。涼亭上方顯示池裡的溫度，幾乎落在39~43℃之間， 而我喜歡的溫度是 39~ 40℃，比較耐泡。 40℃以上的溫度，一開始泡的雙足會整個發紅，雖然不至於會燙傷，慢慢的升溫比較能享受足心開始的溫暖，到全身流汗的暖身！

❣️旁邊設有洗腳區，泡腳前記得要再洗腳區，沖洗淨雙腳喔！（你不做，泡友們都在睜大眼睛看喔！）

足浴池旁邊有裸湯的女、男湯的公共浴池，日式風的溫泉浴池，並且設有淋浴間和公用廁所，整理的很乾淨，一天開放二次，早晨和傍晚的五點至九點，聽說很熱門的，每一次早晨開放時段，搶位的泡湯族還不少～

網友分享的裸湯屋裡有金湯和銀湯，難怪有人說磺港公共溫泉浴室，有金銀二種溫泉湯可泡，所言指的就是這個喔！

磺港公共浴池的地理位置，很好認， 旁邊是金山青年活動中心和磺港漁港 ，開車來路邊免費停車，國光客運和公車的站牌就在旁，超方便的。

二、【中山溫泉公園】

金山區的《中山溫泉公園》在110年8月重新引入溫泉水、修興建公共泡腳池，啟用以來，金山老街多了一個玩點，旁邊還有金包里浴室，也是免費泡湯的公共浴池，對來金山的遊客是一大福音，我就是享受那福音福氣的女遊客，好開心！

地理位置優勢： 緊鄰觀光熱點的金山老街，和不遠處的「獅頭山步道」和神秘海岸出入口口的「水尾魚港」。

⬇︎ 有歷史的北海岸最原始的溫泉-黃金湯溫泉「金泉溫泉」

中山溫泉公園裡的公共浴室，和磺港公共浴室一樣的有女、男湯的公共浴池，一天開放二次，早晨和傍晚的五點至九點，聽說也是很熱門的，假日會需要排隊搶位。

天氣溫的驟降的這一天，適合泡湯的季節來臨，有一個足浴池的溫度高達45℃，真的好燙喔！隔壁的池裡溫度40℃，比較適合我，中山溫泉公園的戶外泡腳池在非假日，隨時都有空位。

好友相約來泡足浴，公園的戶外區泡腳，好空氣好風景，泡個半小時，舒服極了！

❣️設有洗腳設施，泡腳前記得要再洗腳區，沖洗淨雙腳喔！（你不做，泡友們都在睜大眼睛看喔！）

中山溫泉公園還有一特色，就是在櫻花花開時節，滿園粉色花樹，美翻！網友所言不假，時值11月底，園區好多好多落葉中的櫻花樹光禿禿的，花開季節來臨時，我的期待是櫻花樹齊開花！

⬆︎在這兒滑手機，太浪費了！

園區裡的百年大樹，每一次看到這樣滿是氣生根的榕樹，腦海會出現金門（那年第一次看到這樣的榕樹）。

⬇︎ 日式老屋添新意的彩繪牆

周邊熱鬧的道路，新建不久具特色的立體停車場在旁！

交通

從大台北地區往返金山，大眾交通工具還是比較方便！ 台北車站國光號1815、皇家客運1817、淡水捷運站往返金山公車863和862、基隆往返金山，班次超多的。

從瀏覽陽明山水渡假會館詳細的介紹了金山地區的四大類溫泉，得知了金包里的溫泉水應該就是屬於是大屯火山群「火成岩溫泉」，不過也無所謂了，只要是溫泉水都好，泡腳池體驗很開心，來到附近還真不能錯過的不需要花錢的泡湯樂！