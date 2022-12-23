新北／放電親子遊 來去鶯歌做拉坯！

你有自己做過馬克杯、或是自己拉坯過嗎？從前總在電視上或鶯歌陶瓷街上看到各種拉坯體驗，但礙於前兩年孩子還小，每回到了鶯歌都選擇玩陶土而已，從來沒有玩過傳說中的拉坯。

眼看著孩子大了，漸漸進化為人類（？）了，文青媽媽開始假帶孩子體驗之名，行媽媽想玩樂之實，拉坯這種好玩的活動當然要排進行程中啦！趁著今天有空，就帶著孩子們來到久違的鶯歌，來趟有趣的拉坯之旅。

才到鶯歌就發現人潮少了很多，不知是因為我們到的時間還算早、還是受疫情影響沒落很多。

首先來到我們前兩次體驗捏陶的店面，和之前人滿為患相較，今天店內顯得非常冷清，連半小時後就開始的場次都還有空位。一看價格，拉坯250/人、燒製250/件，換句話說一個成品就要價500元，還不包含之後的寄送運費。本想咬著牙報名了，沒想到預約前店員卻問了兩個孩子的年齡，原來六歲以上就得自己做一個成品，咱們一家四口扣除未滿六歲的妹妹，至少得製作三個作品！仔細想想實在太不划算，孩子的爸當機立斷直接放棄。

這下可好，每次來鶯歌都是在這間做的，一下子要找還真不知從何找起。憑著微薄的印象，終於在路旁找到一間可以現場直接體驗的。一看價錢，體驗150/人、燒製200/件，也不限參加人數，瞬間省了一半，爹娘二話不說就把孩子按到旋轉盤前了。🤣🤣

一坐下去，年輕的女老師小姐姐就在面前的旋轉機台上放上一塊陶土，隨後熟練地按下開關、雙手沾水，直接就用大拇指往陶土中間「壓」了下去！只見一塊原本整大塊的陶土馬上從中出現一個凹槽。

轉盤持續轉動，老師讓兩個小朋友雙手輕輕抱住陶土，教他們如何讓陶土放大縮小變高變矮，媽媽我這才知道原來這塊陶土杯碗盤盆通通都可以做；最後在老師詢問兩小要做成什麼後，帶著他們的手直接做出了成品，前前後後大約只花了10分鐘。

做出成品後，老師說可以在上面寫字畫畫，幫我們拿到一旁的桌上讓我們加工。但不知是為娘的我審美觀有問題，還是妹妹太有「創意」，媽媽我忍不住在一旁一直唸：「這樣畫很奇怪耶！」、「不要這樣畫啦～～」聽到孩子的爹都忍不住說：「阿不然你自己去做一個阿！」🤣🤣

可能因為媽媽沒下場手很癢，完成作品準備離開時竟然有種莫名的空虛感，只好晃進一旁的店面看看有沒有什麼好東西，沒想到一出來就看到父女三人各拿著一個沒營養的零食在吃！阿咧？！

眼看時間還早，繼續順著陶瓷街逛逛；走著走著就看到有一條看起來古色古香的隧道，有遊客拍完照後就直接進去了！兩小好奇問我裡面是什麼？於是咱們一家四口就這樣跟著陌生人的腳步往陌生的地方前進了～～～差點以為自己會走到神隱少女的異世界😏😏

但當然沒有什麼異世界。一進去就看到滿滿的人潮，大家竟然都在做拉坯～～才看了一分鐘，媽媽我就忍不住手癢了！沒辦法，都來到鶯歌了，不體會一下傳說中的巴黎鐵塔翻過來轉過去（誰懂這個梗😎）的第六感生死戀怎麼說得過去呢！

再度看了價錢，體驗150/人、燒製150/件，一件成品只需要300元，竟是今天看到最便宜的，難怪人潮也最多阿。問了先生要不要一起做後，一樣從來沒做過的先生也跟著手癢起來，於是決定這回由爹娘下場……，怎麼可能！一聽到爹娘要做，兩個明明剛剛已經做過的小孩馬上吵著要再做一次了啊！結果就是……咱們一家四口又撩下去了～～（攤手）

《結果我們一家四口都做下去了～～一樣從一塊陶土開始》

可惜因為娘親也下場，沒手可以拍照，只有開始前和結束後的照片而已。

《媽媽的馬克杯完成了！》

親自體驗才知道原來一點都不像看起來那麼輕鬆簡單，雖然老師教了基本的放大縮小的方法（和前一家的方式一樣），但在我手中的陶土根本不是任我揉捏阿！想著做一個馬克杯，結果成了一個下細上寬的不知名物體～～然後在努力想把上面擠回去時，手一滑直接毀了我的作品～～🤣🤣🤣

看不下去的老師只好前來救援，問明我想要做馬克杯後脫口：「我以為你要做碗！上面也太寬了～」哈哈哈～～

當然啦，有老師的幫忙成品絕對不會太差，媽媽我如願完成馬克杯，兩小做了筆筒，先生也做了一個和我相似的馬克杯。

《沒美術細胞的媽媽很隨便畫兩筆就結案》

完成後一樣可以在上頭作畫書寫，由於老娘我天生不存在所謂的美術細胞，隨手畫了兩條線、加了個日期就了事；反倒是猴子拔極為認真畫上了幾何圖形（？），而兩小則在筆筒上畫上了鯨魚（？？）。

《為什麼連鯨魚都出現了啦～》

《很認真畫的父親》

最後的最後，在咱們一家四口一共完成了六個作品後滿載而歸，期待一個月後成品的到來～～

你有做過拉坯嗎？快找機會來去鶯歌做做看吧！