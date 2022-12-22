新竹／新手也能爬！馬胎古道超親民 離內灣只要5分鐘

到新竹縣內灣旅遊，誰說只能逛內灣老街？距離內灣開車只要5分鐘的「馬胎古道」，有著清涼溪谷和幽靜森林，來回全程不到5公里，地勢和緩，是老少皆宜的超親民步道，最適合想要輕鬆健行的人啦！

▋馬胎古道位置與停車

馬胎古道位於新竹縣尖石鄉，在泰雅族語裡，馬胎指的是「多霧的部落」，馬胎古道過去是馬胎部落對外聯繫的唯一交通要道，開車前往可以搜尋定位義興大橋。

經過內灣老街後大概5分鐘車程，就可以看到義興大橋，右轉過橋看到馬胎古道的入口，入口前空地可以停放車輛，但因車位不多，也可以停在義興大橋前的路邊停車格或土地公廟前的空地。

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▋馬胎古道路況

馬胎古道難度不高，全程幾乎都是好走的上坡木棧道，走起來相當輕鬆愜意。

尤其馬胎古道沿路幾乎都有樹木遮蔭，就算外面豔陽天，也不用擔心被曬黑，非常適合夏天避暑。

馬胎古道800公尺處，有一個涼亭可以休息，這裡也是南坪古道和馬胎古道的叉路口。

南坪古道終點可以接到內灣大橋（內灣老街入口），想挑戰腳程的人可以試試看。

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▋馬胎古道特色：茄冬樹、情人橋

離開馬胎古道涼亭大約50公尺的距離，就可以看到一棵百年茄苳樹，樹幹大約是三個成年人合抱的寬度，是馬胎古道上最著名的地標。

最特別的是，它的樹冠上有鳥巢蕨附生，就像是戴上了好幾個王冠，是相當有趣的山林景觀。

馬胎古道1公里處，就是被稱為情人橋的單索吊橋。

雖然高度才1層樓高，但因為路徑狹小，走起來搖搖晃晃，最適合情人手牽手培養感情啦，好玩又刺激。

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▋馬胎古道生態

還有，千萬別錯過內行人才知道的秘境，就是可以從吊橋旁邊的小路，到橋下泡泡溪水。

小溪生態豐富，而且非常乾淨清澈，可以完全感受被山林包圍的寧靜和悠閒，很多人會到這裡拍網美照，也是親子絕對要造訪的遊樂園。

馬胎古道沿著油羅溪支流修築，因為山區比較多霧潮溼，沿途可以看到茂密的植物生長。

更可以發現大量的藤蔓、蕨類植物，還有不少昆蟲、鳥類在其中，很適合來一趟生態教育旅程。

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▋馬胎古道 終點

馬胎古道的終點是嘉興國小義興分校，接下來，繼續走在平緩的泥土路和竹林小路上，就會看到一片豁然開朗的山林景象，這裡就是馬胎古道的終點。

可以看到嘉興國小義興分校，還有景觀餐廳、也有農特產小吃店，在這裡休息喘口氣，喝杯咖啡，真的非常浪漫愜意啊！

馬胎古道全程步道平緩非常好走，來回大概只需要兩個小時，算是初階步道，也是是全家出遊踏青的好選擇。

下回來到內灣，可別再只到老街吃吃喝喝，可以把馬胎古道列入行程，相信絕對不會讓你失望的！

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