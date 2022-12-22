台北／二子坪步道 超越期待的米其林三星級步道！

有「愛國詩人」稱譽的南宋詩人陸游，在〈遊山西村〉中曾經寫到：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」，這句本來是寫景抒情， 後來則引申為「絕處逢生」，意謂著就算是身處絕境，只要能夠堅定信念、勇往直前，依然可以扭轉乾坤、再現生機，為所有陷於困厄的人，注入一股強大的暖流，安撫許多不安的心靈。

今天要為大家介紹的，就是絕對可以帶來「柳暗花明」感觸的二子坪步道。

全台首創的野外無障礙步道，完全超越期待的米其林三星級感受

二子坪步道位於陽明山國家公園，而在這邊大部分山與山之間的小谷地都是以「坪」稱之，所以才叫做二子坪。二子坪步道平坦好走，沿途景色秀麗，與阿里山、太魯閣並列台灣十大景觀步道，是陽明山國家公園最平易近人的步道。

但讓人感到揪心的，是它所打造出來的友善遊憩環境，提供的服務設施有無障礙步道、出入口、無障礙停車位、戶外座椅、戶外告示牌、地圖、戶外解說牌及標誌，不僅連結遊客服務站室內無障礙通路，也串聯園區其他設施如生態池涼亭、休憩涼亭、求助對講機、候車亭，貼心度可以說是完全破表，步道本身的環境條件，已經讓它擁有5星級的美譽，打破障礙、堅持平等的用心，值得再讓它多獲得幾顆星，因為「人有愛」，才能「行無礙」。

步道全長約1.8公里，寬度約110公分，坡度非常平緩，走起來可以說是相當舒適寬敞，漫步其間單程約需40至60分鐘，沿途不僅可以欣賞多樣的林木風貌，還有機會觀察動物生態，以及觀賞寬闊窪地和池塘生態。

在80年代時期這裡曾經被稱為「蝴蝶花廊」，當時因為林木的鬱閉度不高，所以陽光可以照射到大部分的步道，造成喜歡陽光的蜜源植物生長良好，因此吸引許多的蝴蝶前來，如今茂密林木遮蔽陽光，蜜源植物紛紛消失，蝴蝶也因此遷往他處活動。

意外地享受一段安靜的獨處時光

當阿美漫步在這條步道的時候，意外地發覺它和其它森林步道最大不同之處，那就是一路上很少聽到鳥叫聲，後來看到戶外解說牌才明白，原來茂密的樹林不僅為鳥類提供了絕佳的躲藏空間，對於昆蟲也是如此，所以鳥類在此覓食的機會比較低，只好前往食物與棲息有較多機會的地方活動，這反倒是給了阿美另外一種層次的體驗，可以好好地享受一段安靜獨處的時光，因為緩步慢行的時候可以聽到的，除了腳步聲之外，就是自己的呼吸聲了。

許多人都好奇，為什麼漫步林間的時候要「打開五官、釋放五感」，阿美總是笑著回答：「因為要珍惜大自然給我們身心療癒的機會」，如果心裡老是掛念東掛念西，不能好好享受當下，就會浪費森林帶給我們的珍貴禮物，至少無法把它的效益發揮到最大，所以真正要做的，其實是「打開心胸、釋放壓力」。

山重水複疑無路，柳暗花明又一村

二子坪步道兩側林木茂密，像極了天然的綠色隧道，似乎是在為所有的到訪的貴客遮陽擋風，可是就在抵達二子坪遊憩區時，視野豁然開朗起來，頗有柳暗花明又一村的感受。

二子坪遊憩區為群山間所夾的平地，地勢寬廣開闊，中間有三個水池，藍天白雲的水中倒影，是手機記憶體的超級殺手，IG爆紅按讚破表的夢幻美照，也從此產生，宛如是世外桃花源一般，區域內設有木棧步道、亭台座椅與廁所等設施，非常適合賞蝶、賞鳥、賞景、踏青、野餐等活動，絕對是親子同遊的絕佳場所。

這邊還有一座人工濕地，提供景觀與生態功能之外，它還兼具淨化水質的功能，淨化後的水進行收復，在經過濾與殺菌之後，就可作為廁所沖水使用，相當具有寓教於樂的功效，是時候來一趟了，這裡不僅景致宜人，走起來也輕鬆自在，可以說是讓身心都感到均安的旅程。

如果要搭公車前來，可以在陽明山總站搭乘108陽明山遊園公車，或是選擇自行開車前往，二子坪遊客中心1號停車場可以容納32格小型車，二子坪遊客中心2號停車場可以容納33格小型車。

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