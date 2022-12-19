新北／迷人天然海蝕拱門景觀【石門洞】 親近自然生態和海洋

多年前的2013年，對初見面的石門洞寫下了自覺二則像詩般的心情，2022年再見時，又會是怎麼樣的心情呢？來之前我只想深深的來認識它，讓影像來說說吧！

《海天洞夕陽》

海與天，天與海，緊密相連海蝕拱門

洞裡窺天望海，海濱奇景，319鄉北之最，海浪花上，夕陽日照漸漸落～

《鎖心，融了》

海浪波波聳動著，寧靜海，靜不了

輕觸鎖了的心，海蝕溶了心鎖，新眼光浮現，不再深埋心底～

石門洞迷人之處

天然海蝕拱門景觀，潔白貝殼沙灘的石門洞，沙灘戲水找魚蟹、沙灘野餐、海面上日落夕陽的景色更是迷人！

海蝕洞拱門「石門洞」的命名

矗立在濱海公路臺2省道上的石門洞，是新北市石門區的顯著地標，名稱由來就是源自這處石門洞，相傳在日據時代，石門洞奇特的海蝕地形讓日人大為驚嘆，而將此地命名為「石門庄」，後來便成為當地的鄉里名稱沿用至今。

石門洞地質景觀【海蝕拱門】

在地形學上正式名稱海蝕門，也就是由海水侵蝕而成的拱門。百萬年前大屯火山群噴發，堆積了厚厚的火山碎屑和熔岩，往後被豪雨沖刷，在海岸邊重新堆積出一層層的岩層，形成一個小山頭。

再經地層擠壓，裂出垂直的「節理」，也就是裂縫，加以東北季風與夏季頻繁來襲的颱風，掀起一陣陣高漲的浪潮，賦予浪花強勁的侵蝕能量，海水沿著節理和層面長年拍打侵蝕，岩層一塊塊崩落海中，日積月累，便由最初的海蝕溝成為海蝕洞，最後演變成現今所見的海蝕門。

雖然是海蝕作用所形成，但是石門洞的位置卻明顯的高於海平面，這是因為受到近期地殼運動的影響，地面抬升，使得石門洞高出海平面十幾公尺，成為大地變動的見證。

若是再走進石門細細看，可以看見岩層一層層清楚的堆疊，在每一層中都有細砂、火山噴發出來的碎屑以及礫石，大小不均，全部混雜在一起，可知當初岩層堆積，應該是因為豪雨造成山崩，土石流沖刷下來時，由於速度相當快，所挟帶下來的大小石頭與細砂都還來不及逐一沉澱，就已經被帶到山腳岸邊堆積，因此就成為如今所見細沙與礫石大小混雜的岩層。

站上海蝕洞拱門制高點，一望無際海與天，好心情自來！

⬆︎ 坐在涼亭裡接近海岸，躲陽光觀景的好位置，讀篇小說也不錯！

石門洞的【自然生態】

走進石門洞，看到的是海天一色的美景，這裡雖只有一小片美麗的貝殼沙灘，但總讓人想到墾丁。海岸淺礁海水間，有不少的魚群以及寄居蟹在此出沒。海岸礁石更因為海草的附著，呈現一片綠意，有時還可看到當地居民在此採藻。再沿著海岸線所鋪設的步道觀景平臺及涼亭走去，更能夠觀賞到寬闊的海景。

每年4~5月間，臺灣原生種百合及石板菜盛開，裝飾在石門洞上方，蔚為奇觀。

乾淨清澈的沙灘海岸，迷我！

⬇︎美麗的貝殼沙灘，細緻的沙灘藏有滿滿各色各樣的貝殼。

⬇︎⬆︎石門漁港在旁，隔著高高大大消坡塊的一線之隔。

⬇︎海洋風景觀的化妝衛生間，非常的乾淨， 設有小區塊的沖洗的設備。

石門洞海洋異想世界，潮間帶生態沙灘

北海岸夏天親子戲水聖地，緊鄰著海蝕拱門的石門洞旁的海岸，除了沙灘裡有貝殼，更棒的是潮間帶的生態沙灘，有螃蟹、海星、寄居蟹，和好多好多的小魚兒，當赤著雙足，它們會在你的腳邊游來游去，很適合親子共同觀察生態的休閒，若能夠帶上小網子，撈的方式，近距離觀察海洋小生物，再放回海裡，孩兒們玩上半天很過癮的，不過要小心，千萬別弄它們。

⬇︎路邊漂亮的彩繪牆。

戲水前後休憩區域，沖淨身子設備算完善！

⬇︎緊鄰石門洞的濱海公路臺2省道。

結語：回到好攝的初心，有時不是那麼的容易，時間越久越回不去， 多親近自然生態和海洋，似乎就很容易多了！

回憶起2013年，好友揪來石門時，當初的我只想遠離社交生活，好友揪來石門散心，路過石門洞時快閃的賞景，當時的我才剛剛開始玩攝影，摸索中還不知道怎麼拍，只會用相機的自動模式是拍到底，黃昏還是第一次拍。 我沒想到石門洞的黃昏美景，竟是刺激我想學習好好攝影動能的初心。

2022年10月再訪石門洞，有一種回到當時好攝的初心，想想我的下半場的人生裡，還真是很多的意外，拿起相機趴趴走，在我本就是一個意外，從來沒有想過的事，只想玩玩的初心的多年以後，竟是相機陪伴著紀錄自然、地質景觀和風景如畫的旅遊生活，美好的初心。

拜訪石門洞的這一天，拍照不多，卻是心靈收穫滿滿的滿足！

待在那臨海的小涼亭，聽聽海的聲音，看看海浪滾滾而來拍打聲，超療癒的，這一天又剛好是非假日的週一，遊客零星，常常是享受美景獨享獨攬，刻意的關閉手機，再偶而翻閱隨手帶來的書，心中舒暢也舒服極了！這一待竟也超過半日，只帶水沒有充饑的食物，路邊咖啡館週一沒有營業，肚子咕咕的叫不停，下回來我可要待到黃昏，迷人的海蝕拱門石門洞！

新北【海蝕拱門 石門洞】

地址：253新北市石門區中央路，全天候開放。

後記：

文中關於石門洞的命名、地質景觀、自然生態的內容均摘錄自新北觀光旅遊網，特此說明。