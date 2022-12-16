台中／武陵農場拍不盡初秋的美 如霞似火的楓紅好迷人

其實早在三年前就關注武陵農場的紅楓了，去年沒有錯過了武陵的花季，但12月份去的時候尾期，疫情稍緩沒想到又一次地望楓興歎終於11/20在訂到房間下，清晨從新北過來走雪隧經過大約3個多小時到梨山，先去福壽農場轉了轉，後導航武陵農場，大約下午三點點進入景區。

武陵農場盆地整體受雪霸氣候環境的影響，這裡氣候濕潤，水汽充沛，攬抱著來自雪山的充裕的陽光，形成一個半封閉的小環境，適合楓樹、銀杏生長，在秋天行走看農場四週的雪山山脈與花欉並行有一種剛柔並濟之美。

十一月這裡可以看到四周開滿了萬壽菊，視野開闊三面環山，如果你不想走，就可以在這裡慢慢欣賞，農場有一片原始楓樹林，這時候你可以隨意地走，為了看到不同的角度，下午日落前的光影形成極佳的層次效果，遍佈一個個山坡，漫山遍野，姹紫嫣紅，在農場的露營區這一區域看日出時的楓葉和落羽松特別美，遠處山脈層層疊疊，線條柔和，陽光透過花枝，不同花期的不同色彩呈現出來，浪漫而唯美。

如果航拍，可以將整個武陵農場溝納入視野，那就太美了，待銀杏、楓葉花期結束，梅花、櫻花的季節也就要開始了。

2022.11.20下午從福壽山農場來到了武陵國民賓館，一踏進紅葉景區，驚鴻一瞥有被震撼到了，感歎於大自然就猶如神奇的魔法師。抬眼望去，漫山遍野一片紅，好似天邊的晚霞，滿是層林盡染的韻味，雖然有點疲憊，但是美景還是把我吸引進了楓林。

來到武陵農場，與楓樹相遇一年四季，花開花謝，都是大自然的饋贈，不妨尋個時間，找點空間，賞賞楓，觀觀景，陶然一下疫情下焦慮的心情，相機加手機，拍攝不少照片，整理歸納下來，無非是景觀、紅葉、遊客，喜悅之情溢於言表，真是楓葉這邊獨好啊！

這裡真是讓人移不開眼，挪不動步，楓紅美景配合藍天那一片醉人的紅，引得遊客紛紛前來賞楓拍照，感受初秋的氣息，當然農場也是休閒踏青的好去處。

隨著秋天到來，農場內的萬壽菊、銀杏、落羽松、楓樹競相綻放變色，漫步其中，滿園的景緻令人心曠神怡，11月間山上陽光明媚、每一個角落也向我們發來了邀請，讓我們一起走出家門，置身武陵農場，共赴一場與秋天的約會。

月前到太平山翠峰湖遊玩，己見楓紅今來武陵又見紅葉，一簾秋意之美，可以在頃刻間就觸摸到搖曳的濃鬱楓葉，潤澤身心的暖意裡，傍晚山中微風中彌漫著潮濕的霧氣，激起心底點點漣漪。

一樹蔥蘢意，片片是綠意；葉片朵朵起漣漪，沐浴在陽光裡，仰頭看一樹楓葉，蓬勃在枝頭的枝葉讓我心情產生愜意和心動。

繁華萬枝一葉紅，風吹雨打花開花謝年年！折枝顏色盡失，是一場輪回的塵緣，生命的過程，就這樣被四季融入光陰，拂過是的時光，一箋紅葉盡顯一季秋色。

武陵楓葉紅似火自然景觀，在武陵正月賞櫻花，迷人初秋觀楓葉，已成一些賞楓的一件重要事情，武陵農場也是台灣著名的觀紅葉景點之一，當你走進武陵農場，在雪山登山口登高望遠，萬山紅遍，層林盡染，紅色的楓葉斑斕的葉子，讓你的心情立刻變得舒暢。

武陵農場清幽怡靜，風景迷人，尤其是深秋的武陵，楓林如火漫山紅遍，宛如一幅美麗的畫卷，在秋冬交替之際，觀楓葉正是楓葉卻處於顏值巔峰期，如霞似火溢彩的楓紅，鋪天蓋地漫布於層層山巒，驚歎於這造物主如此神奇美妙的傑作，讓我如癡如醉，恍如在夢中游，不敢相信這現實世界還有如此讓人銷魂的幻美之境！

深秋的武陵紅楓如火，遠遠望去甚為壯觀，景色迷人是一種視覺美和自然美的完美結合，看到這真實風景，讓人一下子就愛上它，讓人忘記煩惱、忘記憂傷，感到天地間一切都很美好。

自從今年十月到太平山山觀楓葉後，我就深深地喜愛拍紅葉，11月下旬我到美麗的武陵農場去觀楓葉，各地觀楓葉都有不同的體會和感受，有新的啟迪和心得，都會發現新的景觀，從不同視覺和環境中領悟到不同的感受。

野生紅葉樹讓我大飽眼福，有過前幾次看楓葉的經驗，武陵的楓葉是太平山的紅葉都極品，不一樣風光呈現在眼前，一樹楓葉紅得通透，楓葉火紅微風吹過，楓葉搖曳明亮而熱烈。

楓葉光影下遠看是紅豔一片，走近了看，這片片葉子雖然都是紅色，但是這紅的層次和色相確是有所不同，有深紅的，有淺紅的，有桃紅的，還有的紅中透著嫩黃，或橙黃中透著粉紅，這是中晚期的紅葉所呈現出的豐富色相特點。

又不一樣風光呈現在眼前，這一樹楓葉顏色可愛的很，綠葉中夾雜著很多紅葉，更有韻味後面黃橙橙的葉子戀著秋天，走不同的路線，總會看到不同的景色，帶給人不同的意外驚豔。

今年台灣氣溫偏暖，到了冬天紅葉就會變成深紅，楓葉外形也很有特點，如張開的小手掌，有的呈五瓣，有的呈七瓣，也有三瓣的，每片裂瓣的邊沿也都具有毛茸茸的鋸齒狀。但是，它們無論呈現何種的色形，都是那麼地玲瓏剔透，娟秀迷人。

初秋，楓葉樹的樹梢還有黃葉，在淺淺的陽光裡發出淡淡的光澤，在秋風裡嫩綠搖曳，也在秋風裡盡情招搖，在初秋的陽光下，只把這些記憶當做美麗過往。

最喜歡陽光燦爛的日子，初秋的太陽曬在身上是暖融融的，曬在泛紅的樹葉上，是閃耀著光芒的暖融融。

楓樹在這時節毫無保留地展現自己最美的姿態，黃紅相間，紅覆蓋了黃，驚歎樹葉婆娑在落葉之前，轉換成最美的姿態，傲立枝頭。

綠的楓葉綻放出一年最美的時刻，武陵農場楓葉在此刻是不容錯過的賞楓地，每年楓葉最豔的時節，滿樹紅楓葉展現出一年中最美的時刻 。

賞楓的最佳時節，楓葉迎來了一年最美的時刻，不同品種的楓樹綻放出不同的色彩，五彩楓葉爭相競秋。

春花燦爛不及秋葉靜美，只有看到靜美的秋葉，方能感歎此話不假，初秋的陽光曬在泛紅的樹葉上，初冬的武陵農場，有了楓紅絕是一筆亮麗的色彩。

楓葉無疑是秋天最亮麗的風景，紅色的楓葉總是最吸引人的風景，紅葉與周邊綠樹融為一體別有風味。

秋葉的迷人枝頭五彩斑斕的秋葉對愛攝影我有著無限的誘惑，葉紅就象個神奇的魔術師把楓葉由綠色變成一片火紅。

秋葉是豐富多彩的，大自然調配出來的色彩，是電腦修片無法達到的境界，當繁花落盡時秋葉依然精彩，濃郁的色彩一樣讓人沉醉。

秋日和煦的陽光，灑落一棵棵紅楓，有了最美的濾鏡，紅似火的葉片，高掛在了枝頭，在風中搖曳著，每一片楓葉，都有著不同的形狀，楓樹成林，浪漫近在咫尺間了，落葉紛飛了一地。

楓情來了，於是趕在疫情暫緩，完成武陵賞楓分享臉書打卡記錄，也算是去得及時。

旅行，是一種心情，一次發現，一段回憶，分享我在武陵農場遇見的美麗風景，秋日的暖陽，紅楓，景色已美得像一幅油畫，適合徒步慢慢欣賞。

一陣秋風一抹清涼，秋天告別夏日，卻依然燥熱直到秋分過後的幾天裡，才有秋的涼意，年年歲歲花相似，四季輪回各不同，唯獨不變的是這落葉紛飛，周而復始。

日落前看層林盡染，農場漸漸沒有了喧囂，多彩的秋迷人的顏值在初秋的季節，時光那麼美好，倘徉在醉美的秋色裡，盡情欣賞眼前迷人的美麗風景，美美的陶醉在如詩如畫中…