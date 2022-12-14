台中／落羽松、萬壽菊、楓紅、銀杏 武陵農場一次賞足

旅行，是一種心情，一次發現，一段回憶，分享我在武陵農場遇見的美麗風景，秋日的群山、茶園、紅楓、銀杏、落羽松，景色已美得像一幅油畫，在武陵農場的秋天不缺色彩，特別是季節交換的時候，秋已至是一年中最絢爛的時候，有多彩迷人的顏值。

2022.11.21.來到武陵農場漫山遍野的楓葉、銀杏、落羽松、萬壽菊，把整座農場裝飾成一幅秀美的圖畫，迷人的色彩綠紅黃交融，這些色彩如畫家畫筆下的一幅幅油彩畫，見此場景舉起相機、手機咔嚓拍上幾張，然後發到朋友圈，分享眼前的秋色美景。

想要一次收集到銀杏、落羽松、楓樹、萬壽菊繽紛色彩，來「武陵農場」一趟，是不錯的選擇，能將秋天的變葉樹林美景，一次全都欣賞到！迷人的秋天醉美的時光，秋色總是短暫的，我們抓不住，留不住，唯有抓拍珍藏，及時享受，才不辜負大自然的美好！

盛放的萬壽菊，色黃花朵在綠葉的映襯下，分外燦爛濃烈豔麗！美得讓你不忍離開，建議下午時分抵達，這裡是一個山谷，陽光不太容易照到，想要拍攝陽光打在花上的光影，正午到下午3點前的時間是最佳的。

生活中的風景無需華麗只需熟悉，萬壽菊花綻放的芳香嬌美，百態多姿的花朵非常芬芳， 萬壽菊花開喜人，橘黃色的鮮花盛開，遠遠望去就像一片金黃色的花海，在武陵農場中形成另一道亮麗的風景線。

駐足花叢，聞花香覺得十分美好，鮮花朵朵，爭奇鬥豔，一簇簇的菊花，正在拔蕊怒放。

農場秋季早晚的日夜溫差，以及充沛的陽光優質環境所賜，萬壽菊花色較飽滿亮眼。

萬壽菊的花朵金燦燦、黃橙橙，豐滿的花瓣重重疊疊，花大色美，葉綠花豔，黃綠交輝，耀眼異常，使人賞心悅目。

秋天是菊花開得正好的時節，葉綠花豔，耀眼異常，萬壽菊是一種生命力很強的植物，可以適應任何一種土壤，即使是剪下來的帶莖鮮花，也依然麗如昔，是一種可以給人們帶來健康的植物，因此它的花名就叫萬壽菊。

武陵農場四季都很美，傍晚的時候霧氣繚繞，參考了景區的地圖，裡面有好幾條線路，決定先人住再選擇去走那一條，休息並吃晚飯，養好精神為了隔天走雪山步道人口欣賞日出的自然風景，太陽下山霧氣好像有點仙氣也開始感覺到涼意了，到了早上五點左右，起床觀日出，留宿一晚與山林相擁，晨間晨光曦微，感受山間似仙人的境界。

晨間純淨的天空，連綿巍峨的山巒，映入眼簾，遠遠望去，這裡說不上什麼季節最美，因為每個季節都各有千秋，雖然未見日出雲海，但歲月流轉皆風景如畫。

武陵農場的銀杏林是每年秋冬的人氣美景，農場內的銀杏森林就在園區內的桃花莊後方，外圍的銀杏已經變成金黃燦爛的顏色，而內圈的正剛剛轉黃，不僅樹稍一片金黃，地面也是滿地銀杏葉撋黃金花毯十分夢幻，同時因為銀杏分區段轉黃，也拉長銀杏的觀賞期。

愛攝影的同好們在武陵農場總有自己的心儀的瞬間被捕捉，山野、花海，自然風光和休憩旅行模式的開啟，是武陵景區秋天踏青賞花的主體。

花開的時快樂多，賞花的旅程笑聲多，看花盛開的嬌容， 聞花盛開的芳香，想花盛開的姿態，茶花朵朵分明的，每一朵都風情萬種，紅色也引人注目。

茶花暮春季節盛開，在武陵農場也隱約的會遇到，花開得輕盈，淩晨受露水之新妝，對客含情不語而相迎。

我想混跡在都市中的人們，都會有種山野情節，山野中的空氣清新，每天忙著生活也都有一些生活壓力，所以到了假日響往山林，內心渴望的也就是那種山林生活，決定前往武陵農場看看楓葉是否紅了，也想去感受那片天然的山林，當然也想感受一下那山林中的生活節奏。

一路從梨山來到了武陵農場，在雪霸國家景區內目光所及自然會有些轉變，仁者樂山，仰視山頭聲聲驚嘆，一片廣大的山林，在角板農場人口經過一條河道，農場內有山有水，仁者樂山，智者樂水，而我非仁者更非智者，二者都不是，這使我不免疑惑起來，自己究境是喜歡山，還是喜歡水。

但眼前的景色遠山滿山滿坡一片綠，色調和藍天白雲非常的調和，開闊的氣韻，白雲的靜謐，在此享受最完美的自然，山給我的感覺就是自然，而到了我這般年歲面對山林更有一種心中靜定的心態。

紅、黃、橘、紫等不同色彩的百日草豔麗在綠田間，十分亮眼奪目。

走在清爽的綠地，看著這百日草，在朝陽裡搖擺的樣子，讓我心動，高低、大小……，生活就是這樣，不期的遇，而此時，我唯一能做的，便是用文字和圖片，把曾經的那些經歷記錄下來，讓其成為美好中的美好。

幾株百日草看上去不過癮，從一片花海去欣賞，你才能感受到它們的怒放與爭芳鬥豔！斑斕的百日草隨風搖擺，似是在歡迎遊客的到來。

初秋在武陵農場不止屬於銀杏與楓，在落羽松旁一片林裡藏不住的美景和煦陽光下，綠意還未消散，百日草和波斯菊早已露出，各色交融，編織出一幅鮮豔的油墨畫。

綠地片片，鮮花爛漫，美麗的波斯菊花開的正豔，微風吹來花枝搖曳。

在拍落羽松的時候，這一抹淡紫色可以說是獨樹一幟，美麗的小花不是永遠綻放，各個季節各自綻放。

花兒總是能吸引人們的目光，俯下身仔細看，每一朵小花都是如此的精緻。

冬季時節視覺的主旋律是落羽松，一排排高大、筆直、氣派的植物得格外亮眼，落羽松樹形既秀麗典雅，每年都會長高走近看時，或紅，或黃，或紅中帶黃，絢麗多彩，讓人目不暇接，形成具有水彩油畫韻味畫卷，...

落羽松林感興趣的遊人眾多，武陵的落羽松比較集中，陽光照在樹林裡，變得五彩斑斕十分美麗，這裡也很適合拍照，所以吸引了遊客前來拍照打卡，隨手一拍就是美照。

草原平坦徜徉在林中別有一番情趣，落羽松林光影下有圖畫話般的意境，是極為熱門的打卡點之一，武陵農場一年四季都有不同的景色，到了冬季落羽松變色，吸引很多人前來拍照打卡。

在落羽松樹林中，最引人注目也是最美麗的角度，美得像一幅畫給人一種如詩如畫的意境，所以，很快就成為拍照勝地，樹林幽深的美感，當然，它也是最熱門的拍照聖地，用手機隨手一按就是一幅美圖。

到這裡來拍照打卡有個重要的時間點，最好是早晨空氣清新，能見度比較好，朝陽從東邊斜照進樹林，樹葉帶著剔透的亮光，看起來特別美。

晨間斜陽照下來，在林間灑下斑駁的光影，頂上的樹葉在陽光的照射下顯得越得的通透，頂上的樹葉不僅有紅色的，還有黃色的，淺黃色的，暗綠色的，它們組合起來像一幅渾然天成的油畫，美不勝收。

光影下風情萬種，被高大挺拔的落羽松所吸引，天候將其染成了溫柔的紅色，成排列植成為一道靚麗的風景線，此時，己漸漸進入最美狀態，一起看看這些絕美景色吧！

陽光照在樹隙間，投下一道道樹影，也在樹頂蕩起一層金波，變成了另一種風格的美景，金黃的樹葉、樹林的光影，以及依然油綠的樹幹，它們組合在一起，真的是橫看成嶺側成峰，站在不同的角度看，呈現在眼前的風景也各不相同，然而都是美景，讓人賞心悅目。

光影下色彩更加豐富，甚至看起來更美，這裡把金黃、火紅、翠綠和諧地統一起來，變成一幅絢爛的水彩畫，樹林染紅風光愈發秀美，畫面十分紅火，一抹抹樹影像散落在人間的顏料盤，將這裡幻成美境。

露營區草原旁的楓葉轉紅，旁邊的落羽松也都轉色一大半了，是最佳觀賞期，秋用紅色給予人們一片絢麗的景色，落羽松美如畫美麗壯觀，置身其中感受著心與大自然的變化，找一個風和日麗的日子，趁著暖陽邀三五好友出行來觀賞這一片落羽松吧～

站在遠處放眼望去，樹影婆娑，幽靜祥和的環境，讓人好似走入畫境，在這裡，你可以很容易放鬆自己，感受到了落羽松林獨特的風景，整個景色看起來非常怡人，顏色豐富多彩，以遠山、天藍、深紅、金黃和翠綠色相互搭配，因為有了這些不同顏色的搭配，才讓這裡的景色更加迷人。

這些自由閒逛的野生猴，被視作武陵農場的不速之客，禁止遊客餵食，來到農場的遊客很頻繁，野生彌猴似乎不受疫情景氣的影響 ，會不使出現搶餵食物，也成為這裡的注冊標誌。

尋一處樹林，眯著眼，靜靜享受陽光從樹梢縫隙撒下來，陽光是真正不急不徐灑下，拍照打卡或默默沉思，把自己沉浸在初秋的暖陽裡。

風景如畫家筆下才有的那一份濃重、熱烈、油畫般厚重的紅色調，這種色調，來自于落羽松林，在晴朗的天氣下，碧藍的天空，陽光映著密密的樹林，陽光下絕美的光影就像是油畫筆塗抹上去的一樣，讓人感歎，這才是秋色的絕響。

上午順光狀態下，時間上的正好，在下午就會完全失去太陽光的照射，要想拍到落羽松那濃烈色彩，必須在中午之前，才能獲得最好的色調效果。

農場內的落羽松也逐漸轉黃轉紅，相映銀杏紅黃綠色漸層相間，在陽光下呈現繽紛多彩的樣貌，一旁的楓葉顏色轉變更加鮮艷，是適合觀賞與落羽松呈現層次美感，武陵農場一直是台灣賞花的重要名所，秋冬時刻不僅能欣賞到楓樹、銀杏、落羽松、萬壽菊等，更是春天賞櫻的熱門景點，想賞落羽松及楓紅要把握機會上山尋找浪漫美麗。