桃園／一秒到日本！桃園77藝文町 走讀日式木構造宿舍群

和高中同學們約在桃園市區聚餐，研究公車路線時，發現下車地點附近有個「桃園77藝文町」，Tang覺得這兒似乎是個很好拍照取景的地方。當天搭車到民族路口下車後，用著手機導航抵達「桃園77藝文町」。

位於桃園區中正路77巷內的「桃園77藝文町」，園區裡的「桃園警察局日式宿舍群」昔日為日治時期官署公務員宿舍，1937年由新竹州警務部監造為台灣警察宿舍，光復後繼續延用，是桃園少數保留日式木構造物建築形式的宿舍群。

「桃園77藝文町」為桃園區第一處活化的日式宿舍建築群，於2018年8月正式開園營運，與在地產業合作，結合地方故事，推廣多元藝文展覽及活動，假日文創及二手交流市集，是桃園站前商圈文創的新據點地標。

在小小的園區裡有著咖啡名店、創意食堂、六藝展覽坊、文創商店及手作教室。

沿著步道走進祈福亭，Tang有著一秒飛到日本的感覺，見著牆面掛著滿滿的「祈福繪馬」，感受到手寫者誠摯溫暖的祝福之心。

「警本部」辦公室，主要提供園區內場地租借、導覽預約、表演登記及諮詢服務。

圖文：Tang Tang生活札記

「六藝展覽坊」的常設展為展出舊日式建築警察宿舍原有物件及歷史，不定時的還有著各類展覽、音樂會、藝文講座、藝術表演等展演活動。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

好時好日坐在園區一角，靜靜沉浸歷史的木造建築中，現代的繁華喧囂完全被隔絕於四方圍牆之外。

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

圖文：Tang Tang生活札記

桃園77藝文町

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號