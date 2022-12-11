桃園／一秒到日本！桃園77藝文町 走讀日式木構造宿舍群

和高中同學們約在桃園市區聚餐，研究公車路線時，發現下車地點附近有個「桃園77藝文町」，Tang覺得這兒似乎是個很好拍照取景的地方。當天搭車到民族路口下車後，用著手機導航抵達「桃園77藝文町」。
位於桃園區中正路77巷內的「桃園77藝文町」，園區裡的「桃園警察局日式宿舍群」昔日為日治時期官署公務員宿舍，1937年由新竹州警務部監造為台灣警察宿舍，光復後繼續延用，是桃園少數保留日式木構造物建築形式的宿舍群。
「桃園77藝文町」為桃園區第一處活化的日式宿舍建築群，於2018年8月正式開園營運，與在地產業合作，結合地方故事，推廣多元藝文展覽及活動，假日文創及二手交流市集，是桃園站前商圈文創的新據點地標。
在小小的園區裡有著咖啡名店、創意食堂、六藝展覽坊、文創商店及手作教室。
沿著步道走進祈福亭，Tang有著一秒飛到日本的感覺，見著牆面掛著滿滿的「祈福繪馬」，感受到手寫者誠摯溫暖的祝福之心。
「警本部」辦公室，主要提供園區內場地租借、導覽預約、表演登記及諮詢服務。
「六藝展覽坊」的常設展為展出舊日式建築警察宿舍原有物件及歷史，不定時的還有著各類展覽、音樂會、藝文講座、藝術表演等展演活動。
好時好日坐在園區一角，靜靜沉浸歷史的木造建築中，現代的繁華喧囂完全被隔絕於四方圍牆之外。
桃園77藝文町
地址：桃園市桃園區中正路77巷5號