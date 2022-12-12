研海庄的那一天．行經蘇花改。

從國三接國五，一路順暢。

退房後我們又在市區遛達了一會兒，真的上國五已經差不多是下午一點了。

按照Google map的指示，我們抵達民宿的時間就可以直接入住，黑嘉莉當然是滿懷期待，因為她還是不曉得咱們今晚要落腳何處，以她的想法，覺得我們會住在花蓮市區，我問她為什麼這樣以為？她說我們前幾次來花蓮都沒在市區久待，合理推測，這次應該會在市區了吧？

她的合理好像一直沒準過。（笑）

來到蘇澳，接蘇花改。

蘇花改，原名是「台九線蘇花公路山區路段改善計畫」，沿途修築了三十八公里的橋樑與隧道，的確大幅改變了用路人從宜蘭前往花蓮的路線與時間，以前的蘇花公路蜿蜒不斷且無法開快，現在的蘇花改路段能以快速公路常用的時速上限行駛，已經明顯縮短前往花蓮所需的路程；以後的蘇花安或更以後的蘇花高要是都逐步建成，花東一日生活圈就不會只是想像。雖然現在也差不多不用想像了。

我們來到南澳的時間是下午兩點二十分，黑嘉莉憂心地問，應該吃午餐了吧？

我其實是想一口氣直接衝到民宿check in之後再去找吃的，黑嘉莉擔心我的規律飲食作息會被打亂，雖然她也不太餓、可覺得還是要吃一點東西，既然我們沒有特定要去什麼地方，晚一點點到民宿也沒關係吧？於是我們在南澳稍作休息，本來她挑了間網上看起來還可以的小吃店，實際到店門口卻覺得這間不行，我想還是不要耗太多時間在這裡，提議到小七吃個泡麵就好。

黑嘉莉睜大雙眼瞧著我，生日當天的午餐吃泡麵會不會太寒酸？這樣不好吧？

我是沒想到這個，也沒覺得生日就該吃得多豐盛，畢竟是母難日，自在就好；她再三確認我真要吃泡麵，只好隨我一起到了小七，她也買了泡麵還外加一份餃子，我們就在小七金玉門市休息用餐。

簡單吃個午餐

黑嘉莉知道我向來沒習慣吃大餐，但在小七吃泡麵倒也是我們出遊第一次碰到，笑問，這算是新的體驗嗎？

蘇花改

簡單吃吃，繼續上路！

蘇花改

谷風隧道

蘇花改沿線有很多隧道，我幾乎把焦點放在數隧道數量與拍隧道內的景象，觀音隧道與谷風隧道令人印象深刻，車速限制也教人難以忘懷；越過大濁水溪、進入花蓮縣，「台泥DAKA園區」就到了，我們在這兒下車解手一下。

台泥DAKA園區

台泥DAKA園區

每次路過「台泥DAKA園區」都忍不住要拐進來休息一下，其實這裡只剩下小七蓮和門市與星巴克撐著，一旁的小賣場在非假日沒幾間攤販營業，而且好像也換了不少店家，這或許是沒辦法改變的現實狀況，只有連鎖店撐得住這波疫情，小店家牙都咬得很辛苦。

帶杯星巴克

離開「台泥DAKA園區」，蘇花改進入最後一段。

蘇花改

蘇花改

過了大清水與崇德，黑嘉莉記得這裡，她對蘇花公路或蘇花改的印象就是這兒最清楚，因為從崇德休憩區北望清水斷崖的畫面是所有途經蘇花的人都無法錯過的美麗。不過去程我們沒要在這裡停下，等明天的回程再說。

蘇花改

經過崇德部落、右轉朝著太魯閣方向，路中間的「花蓮樹」讓我笑了出來，我說看到這棵樹就表示花蓮近了，她趕忙拿起手機拍下，嘖道她還不知道這棵樹有名字，讓我更笑出聲。

那棵樹當然沒有名字，不過，叫做「太魯閣樹」會更貼切吧？

正當黑嘉莉以為我們接下來要全速往花蓮市區前進，到了新城老街前的路口，我卻拐進小巷弄裡，她有些意外，原來我們今天不是要去市區？

哪時講過要去市區的？我們今晚住新城。