胖到體重破百！CEO成功減下30公斤挑戰三鐵，靠的是三個人生致勝心態

40多年來，讚點子數位行銷公司執行長權自強，給人的印象就是「壯壯的，很有份量」；但這一年來，他激瘦30公斤，從不運動的他還挑戰三鐵成功，驚呆了朋友圈和社群領域。

因為太多人看著他瘦身有成，也跟著加入飲食控制、運動的行列，更相約明年一起挑戰難度更高的三鐵賽事。

到底權自強怎麼做到的？中間發生了什麼事？我邀請他分享「體重破百怎麼挑戰鐵人三項？」他笑了笑，說就是「看破」，只要願意看破，就可以改變。

▋看不破，所以一路胖

權自強說，從小伙食豐厚，不愛運動，成長過程中人緣佳、有另一半，工作也致力專業而有不錯成就「我根本沒有減肥的理由」人生發展不受體重影響，一路胖到體重120公斤。「就算再胖，我還是不想飲食控制、不想運動。」45歲那年，他曾接受了胃夾手術想變瘦，果然3個月迅速從120降到75公斤，但等到身體習慣後，體重又一路胖回105公斤。

2021年，權自強發現跟他一樣體重破百、做胃夾手術又復胖的朋友，透過間歇性斷食法成功瘦身，決定跟著身體力行，果然甩肉30公斤，瘦到75公斤。2022年4月，權自強發現身旁很多朋友挑戰三鐵「他們可以，難道我不行嗎？」嗯，還真的太不行，因為三鐵要騎單車40公里、游泳1500公尺、跑步10公里。

但權自強騎單車，從沒騎超過10公里；他人生中最討厭的運動就是跑步，上一次認真跑步，是國小時候的事；而游泳，更根本就連踢水都不會。

▋擬訂計畫，讓不可能變可能

權自強拿出為客戶執行高難度專案的態度，透過掌握三個致勝心態，去迎接自己人生中的困難挑戰：

致勝心態一：先開始，再來想怎麼完成

很多事情會失敗，不是因為做不到，而是根本沒有開始。

當時是時間是五月，權自強發現十一月就有一個三鐵競賽要舉行，「就先報名，讓身體知道我要比賽了，開始準備吧！」

先幫自己設一個目標，有時間的壓力，接著以賽代訓，構思怎麼解決問題，就算最後無法完成，也比只站在原地不動，不敢開始的自己要優秀數百倍。

致勝心態二：相信自己做得到

很多事情會失敗，不是因為做不到，而是我們忙著找失敗的理由。

那麼胖，跑步會傷膝蓋吧？不到半年就要比賽，連游泳都不會怎麼可能完成？四十多年沒運動，一下子參加那麼難的比賽，這樣好嗎？

我們還沒開始努力，就已經被嚇得往後退了，怎麼可能會成功？

相信自己會成功，每天想的是「怎麼讓表現更好」，就算挫敗，也思考「下一次可以怎麼修正進步？」相信自己做得到，我們就有機會做到。

致勝心態三：找對人、找對方法

很多事情會失敗，不是因為做不到，而是沒有找到對的人、對的方法。

三鐵項目裡，游泳是全然陌生的領域，絕對是大魔王，要從頭開始自學難度太高，請專業的游泳教練來一對一指導，才能事倍功辦。

從國小畢業後沒認真跑過步？體重太重可以跑步嗎？跟斷食教官學怎麼吃、再請跑步教練指導踏步姿勢、配速，又往成功多邁進好幾步。

此外，不是每個努力都會帶來好結果，就算找對人、找對方法，也需要中途驗證調整。

例如，三鐵比賽前先參加5公里路跑、短距離海泳，更清楚實力與目標的落差，要如何在接下來的時間點好好補強。

這三個致勝心態，不單運用在運動項目裡，人生各式挑戰也都很放諸四海皆準。

到底怎麼從體重破百成功甩肉30公斤？怎麼從零到一開始運動？想知道更多精彩內容，歡迎上「失敗要趁早-張念慈」Youtube頻道收看影片。

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