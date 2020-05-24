中職／差46支迎接1萬轟 這次會是誰擊出？

中華職棒邁入第卅一年，聯盟要迎接一萬轟的大紀錄，依目前各隊打者開砲速度、比賽若沒因雨延賽，萬轟最快在一周之後出爐。

中職前卅年，累積全壘打九八二五支，今年季前，還差一七五支全壘打突破萬轟里程碑，原本預估上半季接近尾聲時可達標。

但今年打者很猛，加上比賽用球恢復系數偏高的助力，全壘打滿天飛，至今打完四十八場比賽，只有六戰沒有全壘打，萬轟達成時間可望提前。

截至昨天為止，樂天桃猿、統一獅隊都擊出卅五支全壘打，並列排頭，富邦悍將隊卅三轟緊追在後，中信兄弟隊也有廿六支全壘打。

獅隊戰績雖墊底，但長程砲不輸另三隊，八日在新莊棒球場靠陳鏞基代打敲全壘打，連十四場比賽開轟改寫聯盟紀錄，目前連廿一場比賽擊出全壘打，還有機會推高。

四隊至今已累積一二九轟，平均每場出現二點六九轟，數據比起二○一六年「彈力球年」還要驚人，當年場均全壘打二點五一支。

聯盟歷年敲出紀念性全壘打的打者，都很讓人意外；統一獅隊汪俊良在一九九○年三月十七日擊出首轟，他在五年職棒生涯，只敲出兩支全壘打。

潘武雄擊出聯盟八千轟。圖／聯合報資料照片

在汪俊良之後，一到六千轟的特殊紀錄依序是兄弟象隊洪一中、三商虎隊沈俊忠、虎隊洋將巧克力、中信鯨隊王宸浩、誠泰COBRAS隊謝佳賢，兄弟象隊彭政閔締造。

中職第七千轟由最「大咖」洋將曼尼、二○一三年效力義大犀牛隊擊出，也是他在中職生涯的第一發全壘打。