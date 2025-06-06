禁摸錢再碰食物 邱泰源：輔導無期限

衛福部食藥署周三公告修正食品良好衛生規範準則，新制要求攤商不可先找錢再碰食物，違者依「食安法」開罰六萬至二億元，原先新制公告後立即上路，卻引發攤商強烈反彈。面對民怨，衛福部長邱泰源昨表示，新制將先進入輔導期，且不設期限直至攤商能接受為止。

邱泰源昨至立法院財政委員會備詢，立委李坤城說，食安新制立意良善，但國內許多是一人攤商，若每次接觸食材後都要脫手套才能碰錢，或找錢後需洗手才能接觸食材，實務上有困難，質疑衛福部公告準則前有無與攤商溝通。立委王育敏說，衛福部應在公告前了解攤商樣態，現況是新制登報後攤商才知，並感到錯愕，衛福部政策執行過程不夠細膩。

食藥署長姜至剛表示，近年重大食安事件多為生物性汙染，且不少案件是交叉汙染所致，由於從業人員手部接觸金錢等不潔物品再接觸食物，有汙染食物之虞，新制盼提升國內食安文化，並提出輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好原則，「強調不會找大家麻煩」，盼與業者及全民合作落實食安觀念。

「輔導時間沒有期限，畢竟不教而殺，是不仁的，我來當安心署長是要維護食安。」姜至剛說，新制是為提升業者衛生水準，打造更安心健康的用餐環境，執行時會以輔導改善為主，而非以白紙黑字硬性開罰，輔導期間會廣泛諮詢攤商及民眾意見。

食藥署副署長王德原說，規範新制去年一月十八日預告，期間未收到攤商針對不可先摸錢再摸食物一事提出意見。他建議，攤商可善用食物夾、讓客人自行找錢、一手烹調一手找錢等方式，確保食品安全，食藥署近期將邀集攤商業者及相關協會，討論觸摸金錢後手部清潔程序如何進行。

「就看政府怎麼輔導再說，即使上課也要配合我們的作息」，台北市永春市場會長黃秀鈺說，傳統市場攤商食品衛生已認真落實，但現在檢舉達人多，且攤商有時一個人顧攤，多數老闆年齡又高，對電子支付不熟悉，「缺錢有缺那麼嚴重嗎？乾脆叫我們收起來。」官員應實地探查。新北不具名餐館老闆說，政府應考量維護食安可使用的手段有很多，現在卻選了多數業者最難配合的，顯示政策規畫根本不用心。