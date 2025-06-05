食安新制禁摸錢再摸食物 食藥署長喊免緊張 輔導無限期

衛福部食藥署昨起實施食安新制，要求攤商不可先碰錢再碰食物，由於國內許多一人攤商，挨批政策憑空想像。衛福部長邱泰源今天宣布新制進入「輔導期」，直至攤商可接受為止。食藥署長姜至剛下午親上火線回應，提出「輔導先行、合作提升、發揮創意、食安共好」原則，強調「一定不會找大家麻煩」，希望與業者及全民合作，讓食安觀念更加落實。

姜至剛是毒理學者出身，他表示，近年傳出食安事件，造成嚴重後果者，多為「生物性汙染」，較少出現物理性、化學性事件。生物性汙染多為交叉汙染導致，尤其每到夏季，細菌以「超乎想像速度」滋長，從業人員若手部接觸金錢或其他不潔物品，再接觸食物，恐有汙染之虞，若能提升國內食安文化，台灣會更好，食品安全也能更好。

新制會採輔導先行方式處理。姜至剛表示，鼓勵業者發揮創意，提供意見彼此參考，他分享實務經驗，有些業者以夾具處理食品，也有自助餐廳把零錢擺在桌上，讓民眾自行找錢，盼業者在輔導期間，設想各式可行方式，食藥署將徵詢各界意見，盼有機會提升食安，找錢過程改變，長遠來說也可提升餐飲業者形象，讓消費者更加信任。

禁止攤商接觸金錢接續接觸食品的規範為「食品良好衛生規範準則」。姜至剛表示，該準則有限期改正規定，賦予行政單位輔導業者，而不是一發現就開罰的空間，食安規定有硬性、有軟性，本次新制是為提升業者衛生水準，打造更安心健康用餐環境，以希望改善為主，而非以白紙黑字硬性開罰，強調「輔導時間沒有期限，畢竟不教而殺，是不仁的，我是來當安心署長，維護食品安全。」

姜至剛表示，食安新制獲得廣泛討論，食藥署會把握機會諮詢公眾意見，「這是公私協力很好的展現機會」，將設法與攤商業者、協會交流，並透過管道讓各界了解可具體提升食品安全，避免交叉汙染的做法，待評估各界形成共識，攤商業者充分了解政策概念後，在對外宣布結束輔導期，但時間一定充足，外界不必恐慌。

姜至剛曾在去年震驚全台的寶林茶室案件中，率隊分析毒性物質立功。他表示，病從口入概念民眾琅琅上口，交叉汙染導致食安事件，許多與食品烹調環境、從業人員雙手有關，雖多數不是嚴重事件，一旦發生嚴重案件時，恐比想像中嚴重很多，去年發生憾事，若能落實食品良好衛生規範準則，相信會有不一樣的結果，盼能落實食安共好觀念，讓台灣更好。