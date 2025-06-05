摸錢拿食物開罰政策轉彎「先輔導」 傳統市場：難道要攤商收掉？

衛福部食藥署祭出新修食品良好衛生規範準則，引起攤商不滿，今早衛福部長邱泰源表示，將先輔導到攤商接受為止。傳統市場表示，難道要攤商收掉不做嗎？現在就看怎麼輔導再說。

衛福部長邱泰源今天在立院備詢時表示，新制是希望讓食品安全更進一步，但會先設輔導期，期限為「直至攤商能接受為止」。食藥署副署長王德原也說，新制原意是希望食品業者不要摸了錢以後直接摸食物，至於清潔方式及流程會再次與協會及攤商討論。

永春市場會長黃秀鈺表示，「就看怎麼輔導再說；就算說要上課，也要配合攤商作息。」以傳統市場的攤商食品衛生來說，都有認真落實，但是現在檢舉達人多，況且攤商有時候一個人顧攤，頂多就是請客人自己找錢，即使用手套等，現在又講求環保不能用一下就丟掉。

黃秀鈺也說，尤其傳統市場攤商老闆年齡層高，對於全支付、Line Pay等電子支付不熟悉，就算使用了，還要等顧客掃描完、秀出付款通知等，「但是一忙哪有時間看？怎麼看？」

如果是整體市場來說，黃秀鈺說，如果是路邊攤該怎麼去管制？官員應該要實地來探查，「缺錢都缺那麼嚴重嗎？乾脆叫我們收起來。」