食安新規禁業者找錢再摸食物 邱泰源：輔導先行

食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。衛福部長邱泰源今天在立法院表示，衛福部一定以輔導先行。食藥署強調，只要攤商改正就不會受罰。

衛生福利部食品藥物管理署昨天發布修正「食品良好衛生規範準則」，這次修正列出9大重點，包含要求外送員取得及交付食品時，不得吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖，食品應完整包覆，如有違規經限期改正，屆期不改正，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰。修正條文也新增食品從業人員調理即食食品時，禁止手部同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞的物品。

立法院財政委員會今天邀請審計部審計長陳瑞敏、衛生福利部長邱泰源就「最近疫情再起，有關衛生福利部過去所準備的快篩試劑、疫苗、各式藥品及相關醫療機構因應措施」進行專題報告並備質詢。邱泰源在會前接受媒體訪問，談及食品良好衛生規範準則新規。

邱泰源表示，新規定是希望台灣的食品衛生慢慢往前邁進，剛開始會先輔導，請大家安心，不會影響現況，但要請業者注意一下。媒體詢問是否會專案稽查。邱泰源表示，還在研議，但會以輔導優先。

國民黨立委林德福質詢時指出，食藥署修正食品良好衛生規範準則，特別針對夜市小吃攤及店家接觸零錢後等處罰，但新規範有無宣導期，是否徵詢過相關的攤販協會。

邱泰源表示，衛福部希望與業者一起維護食安，衛福部一定以輔導先行，請大家安心。食藥署副署長王德原表示，新規定都有經過預告程序。

民進黨立委鍾佳濱質詢時建議，新規定應該要先宣導再裁罰，並推廣類似日本拉麵店使用的無接觸點餐機器。邱泰源表示，只要國情允許，他支持可以走向無接觸點餐，畢竟現在人力也是問題。

民進黨立委李坤城質詢指出，食安雖然重要，但對小吃業者，新規似乎有點擾民，究竟食藥署預告多久，預告期間是否有業者反映意見。

王德原表示，食藥署是去年預告，到實施已預告超過1年，但食藥署在預告期間沒有收到任何回應；雖然昨天正式公告實施，但一定會先以輔導優先，即便輔導期超過，衛生局若查到攤商有違規，只要攤商改正就不會受罰。

李坤城追問，輔導期有多久。王德原表示，因為目前一人攤商有執行困難，會輔導到業者都有辦法配合辦理，例如推廣用夾子、戴手套、客人自行找零等方法，也會再找相關協會討論較好作法。