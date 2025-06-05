禁摸錢又摸食物⋯原昨起實施 今轉彎：輔導至攤商接受

衛福部食藥署昨公告修正「食品良好衛生規範準則」，新制要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，原宣布立即上路，但許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發廣大反彈，認為政策憑空想像。衛福部長邱泰源今天表示，新制是希望讓食品安全更進一步，但會先設輔導期，期限為「直至攤商能接受為止」。

立委李坤城質詢時表示，食安新制出發點是好的，但國內許多一人攤商、二人攤商，接觸食材後要脫手套或洗手，才能接觸食物，實務上有困難，衛福部是否已與攤商做好溝通，並通知攤商相關協會，或是只公告在官網？

立委王育敏表示，食安新制讓消費者「食得安心」，方向正確，但公告前衛福部是否設法了解攤商樣態，並以輔導機制先行，協助攤商在1人作業時，不同時接觸金錢與食物，但仍可達到服務功能，台灣號稱美食王國，夜市攤商很多，若食藥署只找一位代表，未必所有攤商都會得知消息，才導致消息登報，攤商感到錯愕、嚇壞了，「政策執行過程不夠細膩。」

食藥署副署長王德原說，新制從預告到實施時間超過1年，且經查詢，預告期間並未收到攤商針對不可先摸錢再摸食物一事提出意見，食藥署在預告期間，也已行文攤商協會告知；建議攤商可以使用食物夾、穿脫手套、讓客人自己找錢等方式，研擬適合方法，他也看過攤商「技術厲害」，可一手處理食物，一手找錢，這也是方式之一。