中央新規限攤商這情況不能碰食物 業者問官員：一人怎辦？

衛福部食藥署修正食品良好衛生規範準則，要求從事食品製作業者，手部不能接觸或觸碰到金錢，限期未改善可處6萬元到2億元罰鍰。為此，多為一人作業的夜市攤商直呼衝擊大，士林商圈表示，請制定法律的官員實際了解攤販作業。

據了解，「食品良好衛生規範準則」是指不論規模大小、所有食品業者都應該實施。食藥署食品組長劉芳銘表示，準則中僅要求攤商不可先碰錢，又直接觸摸食材，攤商若擔心一人要調理食物，又要找錢忙不過來，未必需要一直洗手，可改以夾子夾取食材，或找完錢佩戴手套等，相信業者可想出許多配套措施。

為此，士林商圈促進協會理事長蘇文山表示，夜市很多攤商是一人作業，很難抽身或再找人專門收錢，尤其罰款最低從6萬元到2億元相當驚人，但是現在細節、配套等都沒有出爐，根本也無從告知店家。

至於非接觸式的Line Pay或街口等電子支付。蘇文山說，業者不喜歡使用電子支付的原因在於，每一百元就要抽2.2％，以及消費者的付款到業者實領的時間差距三天，以及人潮眾多時訊號不穩，也難以使用電子支付。「這幾點就讓業者寧願收現金。」

蘇文山強調，自訂法規的官員，要請他們實際來了解攤販的作業程序，「這樣衝擊會很大，到底該何去何從？」

連鎖手搖業者表示，由於消費者多使用電子支付，因此比較少遇到收現金的情況，萬一真的有收現金的情況，通常人手比較充足，或者使用酒精做消毒，但仍要看詳細法規才能確認。