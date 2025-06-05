外送產業也納管 外送工會：禁口香糖矯枉過正

一邊收錢找錢，一邊處理食材，這是早餐店、小吃攤的日常，衛福部食藥署修正「食品良好衛生規範準則」昨天上路，要求從業人員調理食品時，手部不得同時或接續接觸金錢，如稽查屬實，限期改正，若屆期仍不改正，將處以六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

2025-06-05 00:00