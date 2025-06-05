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外送產業也納管 外送工會：禁口香糖矯枉過正
衛福部食藥署昨修正「食品良好衛生規範準則」，將外送產業也納入管理，要求在取餐與交餐過程中，禁止吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖或其他可能汙染食品的行為。對此，全國外送產業工會理事長陳昱安直言，限制抽菸、檳榔是應該的，但禁止口香糖就有點矯枉過正，恐引起爭議。
對於新規要求避免溫度劇烈變動，陳昱安認為，應該是要求平台方更改系統，不該一下子派給外送員太多訂單，導致外送員不得不同時將冷熱食物放在箱內運送。
陳昱安表示，自己就曾經在跨年夜一趟接十二個訂單，箱子裡同時有炸雞、火鍋、滷味等，現行做法大多是外送員自己用紙板、珍珠板做區隔，但其實只要平台控制訂單量，就可避免冷熱食物同時放在箱內，溫度劇烈變動。
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