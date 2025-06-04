新聞眼／食安美意 淪紙上畫餅、基層爆肝

衛福部修訂「食品良好衛生規範準則」，適用範圍擴至所有餐飲業與外送業，違者最高開罰兩億元，政策立意良善，但罔顧現實運作，事先又欠缺溝通，難怪基層業者反彈質疑官員「何不食肉糜」，堪稱是政策脫韁的又一典型，極可能落得「紙上畫餅、基層爆肝」局面，好政策變成擾民一場。

過去不少食安漏洞藏身於夜市小攤、外送平台與基層餐飲店，政府試圖對鬆散的環節填補食安漏洞，政策美意值得肯定。但現實情境是，台灣多數餐飲業員工編制精簡，一人身兼數職，若嚴格要求「收完錢不得碰觸食材」，形同強迫業者增聘專人分工，直接提高營運成本，對原本就苦於通膨、租金、人力短缺的微型業者，無異雪上加霜。

更荒謬的是罰則，六萬元起跳、最高兩億元的懲罰尺度與現實落差極大。試想，夜市擺攤的夫妻若因忙碌，不慎在收錢後繼續包餃子、切水果，一再被檢舉，生意還做得下去嗎？食藥署雖稱兩億是針對惡意大型業者，但已嚇壞不少業者。

食藥署政策目的是提升食安，政策推出未經廣泛溝通與漸進協商，是造成基層反彈主因。官員未深入了解基層餐飲業者的實際營運情形，在冷氣房中天馬行空想像就制定政策，沒有宣導、也無過渡期或配套措施就上路，事前更未找相關工會或業者溝通，顯現缺乏同理心與過度懲罰的缺陷，也難怪從小攤販到外送人員都反彈。

目前政府衛生稽查人力有限，如何做到全面有效監管？政策如果無法落實，又怎誇言保障全民食品安全，最終的結局，食安規範恐怕只淪為「指導性原則」，無法坐收成效。

政府應回到現場傾聽聲音、調整政策，教育業者正確的衛生觀念，而非無限上綱，把責任全盤轉嫁給基層業者。