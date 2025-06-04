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食藥署：二億元罰鍰只針對惡意不配合大型業者

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部食藥署食安新制昨天正式上路，要求攤商不可同時接觸紙鈔、硬幣，又處理食物，違者恐遭重罰，引起不少夜市攤商、早餐店業者抗議。對此，食藥署表示，此規定立意良善，可保護消費者、業者，形成雙贏，希望業者習慣以夾子夾取食物，或配戴手套。

「站在消費者立場，先碰觸髒東西，再碰食物，相信無人能夠接受。」食藥署食品組組長劉芳銘說，新制僅要求食品業者不可先碰錢，再直接觸摸食材，如果業者忙不過來，可改以夾子夾取食材，或找完錢後，戴上手套。

劉芳銘指出，食品及餐飲業者應該可以想出許多配套措施，再者，消費者如果看到「先摸錢，再摸食物」等處理過程，除了形象不佳，有損商譽，萬一不慎造成食物中毒，業者還需負法律及賠償責任。新制修訂初衷為保護消費者及業者，將持續宣導業者落實食品安全。

劉芳銘表示，並非第一次違規就開罰，依規定先限期改善，予以輔導，若屆期未改，由地方衛生局評估違規情節、影響程度、業者規模，決定開罰金額。以攤商為例，依法規規定，第一次開罰六萬元，第二次八萬元，依此類推，五次以上則處十六萬元罰鍰。

「食品良好衛生規範準則」訂出罰則六萬至二億元，引起關注。劉芳銘解釋，高額罰鍰係針對惡意不配合大型業者，若食安事件影響規模廣泛，才可能遭罰二億元。民眾用餐時，如果發現店家違規，希望主動檢舉，可透過手機拍照、錄影，蒐證違規證據。

食藥署 食物中毒 食安 攤商

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