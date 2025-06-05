民眾對食安新規有感 「老闆收錢後料理 吃得不安心」

衛福部食藥署宣布修正「食品良好衛生規範準則」，規範餐飲人員不能碰了錢又處理食物、作業時要戴口罩等作法，讓不少民眾直呼很有感，尤其不少小吃攤常只有老闆一人忙裡忙外，看到他們收完錢直接料理下一份食材，「真的滿不舒服，也吃得不安心」。

台南江姓外食族表示，坊間很多銅板美食或夜市攤販，都是老闆一個人獨自經營，有顧客上門時，常見一邊料理食物、一邊忙收錢，雖然許多業者會戴手套兼顧衛生，但為了結帳，手套反覆穿脫也不太衛生。

「我最受不了服務員手指在碗內。」他說，服務員送餐時，常把手指伸進碗內，不小心碰到湯或食物，看到會很影響食慾；有次生菜沙拉送來時菜掉出來，服務員居然用手擺回去，若無其事離去，十分誇張。

在嘉義賣保險的范先生平時都外食，他支持政府規定餐飲人員戴口罩，尤其製作餐點的人員常邊做邊聊天，感覺很不衛生，是最無法接受的情況。

「經歷疫情，已難忍受餐飲人員不戴口罩。」台北的劉小姐說，將近三年的新冠疫情，讓服務人員養成戴口罩習慣，顧客用餐也相對安心，但疫後的流感、新一波疫情等接連不斷，除個人防護，餐飲業更應體貼用餐者的心情，最好全面戴口罩，「政府的要求是進步的，但要看有沒有辦法落實」。

台北桂姓主婦說，除了規定戴口罩，她最無法接受的是邊抽菸、邊料理食物的小吃攤，「感覺菸灰是不是都飛進去了」，建議政府也該規範。