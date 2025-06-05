「錢真的很髒」 專家：台灣行動支付比率偏低

食藥署公布食安新制，嚴控食品安全，攤商不可一手找錢，一手碰食物，違者罰金六萬至二億。然醫界、公衛學者認為，此規定立意良善，卻難以執行，因現金交易仍為台灣主要生活模式，行動支付比率偏低，且長輩常有數位落差，更難手機消費。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，許多國家致力於「無現金」消費模式，手機刷條碼，完成行動支付，除了快速方便，更能避免接觸鈔票、硬幣上的病菌。早在十年前，國內公衛界即已建議「非現金」交易，許多場所持續推動行動支付，年輕人搭公車、購物時，只需智慧手機「刷一下」，就銀貨兩訖。

為了防範食安事件再度上演，政府推動食安新制，陳秀熙表示，迄今仍有許多民眾習慣現金交易，尤其在傳統市場、小吃攤等場域，行動支付尚未普及，這項新制「即起上路」，恐造成商家及眾多消費者的不便。

「錢真的很髒。」林口長庚醫院林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，紙鈔、硬幣表面布滿了環境中的微生物，例如沙門氏菌、大腸桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌，許多攤販一邊收錢，一邊做餐，確實容易讓病菌汙染食物，免疫力較差者如果吃下肚，恐罹患急性腸胃炎，發燒、嘔吐。

顏宗海表示，從臨床醫學來看「食品良好衛生規範準則」，他支持這項新制，但需考慮業者人力問題，消費者也應有心理準備，業者備餐時間變長，應耐心等待。