夜市1人小吃攤找人專門收錢？ 攤商怨擾民苛政

衛福部食藥署昨修正「食品良好衛生規範準則」，其中要業者處理食物手部不能同時或持續接觸金錢等汙染物，限期未改善可罰六萬元到二億元。攤商、餐館業者抱怨官員決策完全不接地氣，將成擾民的苛政，有人質疑政府是不是為了降低失業率強迫聘人，直言「小攤做不到」，更有人無奈說，「乾脆生意不要做了」。

不少餐飲業者叫苦連天，認為現在缺工已經相當嚴重，除較具規模的中大型連鎖餐飲業者勉強能因應外，攤商、小吃店等人力根本無法負擔。

業者怨看不到細節、配套

士林商圈促進協會理事長蘇文山表示，夜市很多攤商都是一人作業，很難抽身或再找人專門收錢，尤其罰款六萬元起跳到二億元，相當驚人，相關細節、配套等都沒出爐，想協助宣導也無從著手，「應該請制訂法規的官員實際了解攤販的作業，這樣衝擊會很大，我們該怎麼辦？」

林口夜市攤販也叫苦連天，盧姓女攤販和丈夫經營小吃攤廿多年。她說，小攤販工作模式是依現場忙碌狀況調整，若未來規定收錢不得再碰食材，「難道我老公忙到不行，我只能在旁邊乾瞪眼，只因為我手收過客人的錢？」建議政策要有些彈性。

汐止一家牛肉麵店老闆得知新政策，根本不敢置信。她和丈夫都是廚師兼收銀，誰在忙，另一個就頂上，如果硬要分出人手收銀，人手根本調度不來，「這個政府到底在想什麼？」

高雄瑞豐夜市吳姓攤商表示，若反覆穿脫手套，對夜市做小吃來說拖慢效率，客人要等就容易流失客群。陳姓攤商說，一人攤位難以兼顧找錢與備餐，執行上根本做不到，也無力再多請人。是否擔心遭到檢舉？他苦笑說「當然會怕」，如果最後很麻煩，找錢不能碰食材，乾脆生意不要做了！

新北知名連鎖手搖飲吳姓副店長說，公司原就規定，櫃檯收錢與製作飲品分開處理，但實務上很難，例如有人外送時，店內只剩一人，有的顧客習慣付現，怎麼可能只做一項工作？

有餐飲業者直言，大缺工問題未解，加上人力成本居高不下，若要因應政府法規而增加現場人力，是緣木求魚，食安問題自有市場機制解決；消費者的眼睛比誰都雪亮，食安有狀況的業者必定會遭受淘汰，期待政府將目光放在解決台灣餐飲環境的困境，而非讓業者又再度人心惶惶。

商家收費不愛用電子支付

有人建議推廣非接觸式的Line Pay或街口等電子支付。蘇文山說，業者不喜歡使用電子支付，原因在於每一百元就要被抽百分之二點二，消費者付款到業者實領時間也差三天，人多時訊號不穩，都難以使用電子支付，「大家寧願收現金」。

市場上較具規模的連鎖餐飲業者，有專門的收銀人員，未受到新制太大影響。餐飲龍頭王品表示，針對新規已全面檢視並持續落實措施，也支持政府強化食安規範，提供顧客安心、美味的用餐體驗。