食品業新規上路 民眾憂「檢舉王國」檢舉可抽成恐釀社會紛擾

衛福部食藥署今發布修正食品良好衛生規範準則並上路，適用對象由食品製造業擴及所有業者，並納入外送行業，規範小吃攤、餐廳從業人員須戴口罩、不得碰完錢又處理食物，外送食品須完整包覆，且包含工讀生在內新進人員須經食安教育，民眾通報還有罰鍰抽成比率。

范姓男保險員平時活動地點在嘉義縣市，外食都是吃麵店或快餐店，對於政府新規範，他表示樂觀其成，對消費者來說滿好的，確實需要；以他自己而言，通常從餐廳、攤販外觀就會開始注意，如果陰暗、潮濕、髒亂、感覺不乾淨的，他就不會進去。

范姓保險員指出，新規定特別是戴口罩，他覺得很重要，因為自助餐店員工常常不戴口罩聊天，一直在食物旁講話，感覺很不衛生，最令他無法接受；今後都要戴口罩且要清潔雙手才能料理食物很好，吃起來確實會更安心。

不過他覺得寶林茶室事件是極端事件，真的要預防的話，乾脆規定一定要戴手套；他曾遇過快餐店的飯菜裡有頭髮，會直接跟店家反映。范認為，今後開放民眾檢舉，罰鍰還可抽成，恐怕會有蓄意人士出現，刻意針對店家。

范建議，政府應該先試辦，先不給抽成，或如同檢舉交通違規一般，民眾沒有抽成，而純粹只是通報衛生不佳的業者，以免搞到店家無法經營下去。

南部北漂到台北工作的舒姓男文字工作者很常叫外賣，他說平時都叫Uber，外送員食物送達後，會拍照傳送，以顯示完好、正常；他認為如果外送員違規，又將掉到地上的食物撿起來讓消費者吃下肚，不應只罰業者，而是要罰到外送員，這樣才有效果。

舒表示，自己遇過外送員送的湯，打開來時裡面全都流出來了，他馬上拍照傳給平台反映，對方驗證後就退錢；外送員應想想，送餐點不是送貨運，食物抵達後的樣子，他們自己吃得下去，消費者才吃得下去。新規定上路後，或許平台會加重外送員責任。

舒認為，他遇過最噁心的服務員舉動，是送生菜沙拉到他面前時，菜掉出來，服務員居然用手放回去，再調整一下就若無其事離去，十分誇張；新規定上路雖然不錯，不過，他覺得寶林茶室主要是食材問題，應該不是工作人員手部清潔問題，規範業者保存好食材新鮮比較重要。

舒指出，台灣是檢舉王國，今後開放檢舉又有罰鍰可抽成，恐怕會造成社會紛擾；除非檢舉採用實名制，像Google評論一樣，消費者必須對自己的檢舉、投訴負責，否則店家無法獲得法律上保障，很容易被拍個照就檢舉，餐飲業很辛苦，混口飯吃，最後會做不下去。

桂姓退休阿嬤認為，政府規範業者讓吃進嘴巴的食物更衛生，當然是一件好事；不過自己平常吃外食慣了，其實在湯裡看到菜蟲、飲料裡看到頭髮，很少大驚小怪，撈起來還是繼續吃喝，通常不會問業者。除非太離譜，看到蟑螂、老鼠之類，那就無法接受。

桂姓阿嬤表示，收錢能不能碰食物，她不太在意；外送食品掉在地上，如果包裝完整，食物仍完好沒有碰到地面，也沒有關係，餐飲業者做生意也很辛苦。不過，她覺得規定要戴口罩滿好的，因為新冠肺炎疫情近日又加劇，業者有戴口罩料理食物比較安心。

她說，主要飲食的餐廳都在台北市、新北市，覺得業者本身就會注重衛生，沒有印象遇過哪一間特別骯髒，相信要做餐廳的人會秉持良心經營；不過如果說最討厭業者那個舉動，她無法接受邊抽菸邊料理食物的攤販，感覺煙灰是不是都飛進去了，建議政府也應該規範一下。

她指出，今後開放民眾檢舉業者，還有罰鍰可抽成，會有很大問題，恐怕將成為有心人士或檢舉達人故意找業者麻煩，業者會很難做。