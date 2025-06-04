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禁攤商找錢後碰食物恐惹民怨 食藥署：業者消費者雙贏

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。示意圖，本報資料照片
衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。示意圖，本報資料照片

衛福部食藥署今天公告修正「食品良好衛生規範準則」，要求攤商不可先碰錢再碰食物，違者開罰至少6萬，由於許多夜市攤商、早餐店是單人經營，引發部分攤商不滿。食藥署食品組長劉芳銘說明，該準則自去年1月18日預告至今，已與各食品業者公會溝通，且攤商業者只要不要直接碰觸消費者要吃下肚食材，以夾子夾取或配戴手套均可，相關規定立意良善，可保護消費者、業者雙方，形成雙贏局面。

「站在消費者立場，先碰觸髒東西再碰食物，相信無人能接受。」劉芳銘表示，準則中僅要求攤商不可先碰錢，又直接觸摸食材，攤商若擔心一人要調理食物，又要找錢忙不過來，未必需要一直洗手，可改以夾子夾取食材，或找完錢佩戴手套等，相信業者可想出許多配套措施，且「先摸錢再摸食物」，對業者形象不佳，也有損商譽，若不慎造成交叉汙染、食物中毒，業者還需負賠償責任。

劉芳銘強調，準則修訂希望保護消費者，同時保護業者，食藥署將持續宣導業者，落實食品安全，避免交叉汙染、食物中毒等情況，且依該準則罰則規定，並非第一次發現違規就開罰，而是先限期改善，若屆期未改，則由地方衛生局視違規情節、影響程度、業者規模等評估，以攤商為例，依法規規定，第一次開罰6萬元，第二次8萬元，依此類推，5次以上處16萬罰鍰。

準則中訂定罰則6萬至2億元，劉芳銘表示，高額罰鍰主要針對惡意不配合的大型業者，若食安事件影響規模廣泛，才會達到2億元罰鍰；準則修訂後，包括碰錢再碰食物等規定內容，將納入地方衛生局處例行查核項目，若稽查發現違規，除限期改善外，也會加以輔導，且除稽查發現以外，民眾若平時用餐發現違規情況，也可主動檢舉，視情況蒐證。

由於時值大罷免前後，外界研判，公布修法恐引發政治效應。對此，劉芳銘強調，條款中設有限期改善、輔導業者機制，「這對業者、消費者均有利」，且避免交叉汙染業者本就應該落實，本次透過修正準則，鼓勵業者落實食品安全最基本概念，即「不要碰完髒東西又碰食物」，相信業者了解詳情後，都能理解。

衛生局 消費者 攤商

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