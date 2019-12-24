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這家人為了南迴…工程夫妻檔 住工地6年

2019-12-24 00:14聯合報 記者尤聰光羅紹平／台東縣報導

行政院長蘇貞昌（左二）駕駛吉普車載著開路英雄郭鑑智（右一）、鄭敬伶（右二）夫妻走...
行政院長蘇貞昌（左二）駕駛吉普車載著開路英雄郭鑑智（右一）、鄭敬伶（右二）夫妻走草埔隧道。記者羅紹平／攝影
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南迴改昨通車，行政院蘇貞昌在通車前的行政院會，特別感謝第一線工程人員，尤其工地主任一家為了南迴，在工地前後住了六年，「他的家、孩子、父母，就為了一條路；但當這條路打通的時候，他可能連名字都沒有」。蘇貞昌講的，正是鄭敬伶和郭鑑智這對夫妻檔。

四十九歲的鄭敬伶是國內首位工地女主任，她說，草埔隧道工程二○一三年動工，在互助營造公司當協理的丈夫郭鑑智先進駐工地，擔任工地督導。兩年後，她結束中橫谷關工程，帶著孩子一起到草埔隧道工地，一家人以工地為家。

鄭敬伶剛開始出任專案工程處長，負責隧道工程的規畫與管控工作，去年七月因草埔施工處長驟逝，互助營造打破「女性不能進隧道」禁忌，拔擢鄭擔當重任。

郭鑑智說，公司承攬高鐵、機場捷運南迴公路截彎取直（南迴改）等工程，與太太結婚後，二○○○年開始「工地在哪裡，家就在哪裡」。夫婦倆先後待過桃園、台中、新竹、新北、屏東等地，他們的女兒郭川華讀過四間幼兒園及二所國小，小兒子郭銘豐也讀了二所幼兒園及二所國小。

「草埔隧道光是因湧水抽塌就達卅六次！」郭鑑智說，這是他做工程以來從沒有遇過的事。以前做隧道工程，最多只遇到二至三次抽塌罷了，而草埔隧道卻有卅六次，水量之大，一分鐘竟有廿七公噸之多，瞬間可以注滿一輛大卡車。

鄭敬伶說，現在南迴改工程通車了，夫妻倆明年三月也要搬離屏東，目前念國一的兒子說太愛台東了，且能自己照顧自己，決定留在台東，把國中念完。

機場捷運幼兒園行政院蘇貞昌南迴公路台東

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