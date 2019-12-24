親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳師孟惹怒法界
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
挺韓罷韓都上街
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

蘇揆1日拚2通車 藍譏「割稻尾」

2019-12-24 00:29聯合報 記者羅紹平江國豪潘欣中侯俐安／連線報導

距總統大選不到廿天，行政院長蘇貞昌昨接連主持台東南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化兩場通車典禮；南迴改通車典禮未邀前朝中央或地方官員，被譏「民進黨搶功、割稻尾」，甚至有鄉長批評完成一半就辦通車啟用，假日一定大塞。南迴鐵路電氣化，全線一二三點四公里，昨天只通了其中的廿五點二公里，也搶辦「通車典禮」。

南迴公路拓寬和改道工程歷十七年，經三位總統、五位台東縣長，昨天完工通車，除由蘇揆頒獎表揚工程人員楷模，蘇貞昌更開著吉普車載基層工程人員巡禮，象徵感謝所有無名英雄。二○○六年、工期長達十二年的雪山隧道通車時，當時也是閣揆的蘇貞昌同樣駕駛吉普車，載著三位民進黨籍前閣揆張俊雄、游錫堃、謝長廷穿越雪隧

除了感謝工程人員，蘇貞昌致詞時說，「政治人物很辛苦，有時為了競爭，為了贏取支持，會把功勞誇大，不是自己做的，也要講成是自己完成的」。

台九線南迴公路拓寬改善工程昨完工通車，拉近台東與屏東距離。 記者林澔一／攝影
台九線南迴公路拓寬改善工程昨完工通車，拉近台東與屏東距離。 記者林澔一／攝影
分享

南迴改工程爭取始於扁政府時代，通過環評並動工都在馬政府時代，昨天通車典禮卻未邀前朝中央與地方官員出席，遭藍營批「搶功、割稻尾」，且還被地方質疑通車通半套。屏東縣獅子鄉長周英傑說，草埔隧道屏東出口的引道還在施工，假日一定大塞車，「那有完成一半就辦通車啟用儀式的？根本就是選前打建設牌，為了選舉。怎會不氣？」

南迴改北起台東縣太麻里香蘭段，南至屏東縣獅子鄉草埔段，共五十三公里，分三段施工。其中香蘭至金崙、金崙至大鳥段已於今年十月廿八日前陸續通車。不過，南迴公路在台東縣內路段為三至四線道，出了草埔到屏東新路，還有十一公里路段仍是兩線道山路，也是南迴公路待改善的瓶頸路段。

蘇貞昌主持完南迴改通車典禮，隨後趕往台鐵枋寮車站搭商務專車到潮州站，主持「南迴鐵路電氣化計畫」潮州到枋寮段通車典禮。

外界質疑民進黨收割南迴改工程，交通部表示，過去交通工程通車「絕大多數」也都只邀請執政黨出席，蘇花改明年一月六日通車，已建議公路總局評估邀請歷任行政院長或交通部長。

屏東縣蘇貞昌台東南迴公路蘇花改雪隧

延伸閱讀

南迴改通車 藍綠屏東尬場爭取選民認同

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

新聞眼／通車政治學 交通專業丟一邊？

2019-12-24 00:23

南迴改昨傍晚開放通行引車潮 夜間車燈光影如金龍盤繞

2019-12-24 00:51

南迴、西濱選前搶通 新北環狀線「卡侯」？

2019-12-24 00:28

南迴鐵路電氣化 明年底全線通車

2019-12-24 00:18

這家人為了南迴…工程夫妻檔 住工地6年

2019-12-24 00:14

南迴改隧道怎命名？雙東還在吵 重機族也不開心

2019-12-24 00:09

南迴改今天風光通車 村長火大：政治操作犧牲服務品質

2019-12-23 20:34

環狀線年底通車無望！交通部第2次履勘前會議 28日召開

2019-12-23 20:28

環狀線年底確定無法通車 交部：按程序、沒有拖

2019-12-23 20:21

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

南迴改今天風光通車 隧道名稱爭議仍搞不定

2019-12-23 16:39

南迴改全線通車 台東高雄行車省30分鐘

2019-12-23 14:37

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

2019-12-23 10:48

南迴公路拓寬工程 大事記

2019-12-23 10:39

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07
看更多

熱門文章

韓國瑜抱哭女嬰 父親手稿聲明曝光

2019-12-23 14:20

「小太陽」作者96歲林良辭世 最後專欄下周見報

2019-12-23 09:59

影／跟風下架吳斯懷？ 洪秀柱發飆：沒用的國民黨

2019-12-23 12:57

三軍肉搏戰年頭打到年尾 導火線竟是薄薄這一本…

2019-12-23 08:00

影／南迴改通車了 蘇揆開吉普車載工程人員先走隧道致敬

2019-12-23 12:14

「阿公」陳芳明看韓國瑜抱嬰：你只是沒同理心的禿頭

2019-12-23 08:04

韓國瑜抱大哭女嬰惹議 女嬰父親：他又不是流浪漢

2019-12-23 12:35

【重磅快評】韓國瑜抱哭女嬰 竟是賴清德為綠營止血

2019-12-23 17:15

「經濟能源」當道 國軍也採購特斯拉電動車

2019-12-23 11:02

女兒被抱大哭影響韓國瑜選情？ 女嬰父：很抱歉

2019-12-23 19:07

陳師孟約詢惹怒法界 7成法官連署「硬起來」

2019-12-23 11:06

孫大千：照罷韓灌水法 挺韓遊行應有80萬人

2019-12-23 09:56

李嗣涔哽咽：國家退步了 30年前冀望的中華民國哪去了？

2019-12-23 19:50

空拍／南迴改中午正式通車 退居成了第二長的公路

2019-12-23 10:07

放韓國瑜親童與病童照被質疑 姜冠宇：覺得有點害怕

2019-12-23 15:02

韓國瑜抱嬰該死？羅智強貼照：蔡英文親小孩就好棒棒？

2019-12-23 14:35

忘記了還是害怕想起來？ 國民黨列民進黨高層訪中清單

2019-12-23 11:53

環狀線年底確定無法通車 交部：按程序、沒有拖

2019-12-23 20:21

影／南迴改今通車他們不開心 重機族抗議禁行兩輪

2019-12-23 17:07

婦女會掛看板「蔡易餘楊蕙如速配」 蔡易餘：負面手法

2019-12-23 10:37

強抱嬰兒惹怒其母？韓競辦：媽媽親自抱給韓國瑜

2019-12-23 13:12

罷韓、挺韓誰人多？南部人只在乎「不淹水、不買水」

2019-12-23 12:18

拚空戰！罷韓遊行聲量占上風 10萬多筆勝挺韓

2019-12-23 16:38

大眾走高雄第2天 蔡壁如：可理解你們去年為何投韓國瑜

2019-12-23 12:14

韓國瑜抱女嬰惹議 韓陣營與三立電視將互告

2019-12-23 19:20

現在要出征！ 屏東國旗裝機車隊為韓國瑜環島10天拉票

2019-12-23 09:06

被問韓國瑜抱嬰紛擾 賴清德尷尬回：這會有什麼問題嗎？

2019-12-23 15:13

醫師衛教勿親嬰兒恐挨告？ 姜冠宇強調未針對個人

2019-12-23 16:26

南廻改今舉行通車禮 蘇揆帶工程人員走隧道致敬

2019-12-23 10:48

候選人親小孩 媽媽社群炸負評、台大兒科權威也說不ok

2019-12-23 13:08

南迴改今天風光通車 村長火大：政治操作犧牲服務品質

2019-12-23 20:34

影／王金平歸隊挺韓國瑜 宋楚瑜：藍營內部比王想得複雜

2019-12-23 15:40

郭台銘退出大選：真心後悔當初沒有堅持下去

2019-12-23 21:21

日本前駐台代表估選情 蔡韓票數差距約5個百分點

2019-12-23 08:45

國產署再起濁水溪鑽探採樣 李明哲：早日停止骯髒手段吧！

2019-12-23 10:44

台鐵潮州-枋寮電氣化通車！環島鐵路網僅剩最後一哩路

2019-12-23 14:14

影／顏清標失聲 助選硬擠出15個字就無法再出聲

2019-12-23 10:49

韓國瑜抱寶寶惹議 柯文哲：沒那麼嚴重啦

2019-12-23 11:15

總統大選前國軍將領晉升 蔡總統24日親致詞慰勉

2019-12-23 12:31

罷韓人數破50萬！他批灌水灌到超過業界行規太過分

2019-12-23 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top