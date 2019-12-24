蘇揆1日拚2通車 藍譏「割稻尾」

距總統大選不到廿天，行政院長蘇貞昌昨接連主持台東南迴改、台鐵南迴鐵路電氣化兩場通車典禮；南迴改通車典禮未邀前朝中央或地方官員，被譏「民進黨搶功、割稻尾」，甚至有鄉長批評完成一半就辦通車啟用，假日一定大塞。南迴鐵路電氣化，全線一二三點四公里，昨天只通了其中的廿五點二公里，也搶辦「通車典禮」。

南迴公路拓寬和改道工程歷十七年，經三位總統、五位台東縣長，昨天完工通車，除由蘇揆頒獎表揚工程人員楷模，蘇貞昌更開著吉普車載基層工程人員巡禮，象徵感謝所有無名英雄。二○○六年、工期長達十二年的雪山隧道通車時，當時也是閣揆的蘇貞昌同樣駕駛吉普車，載著三位民進黨籍前閣揆張俊雄、游錫堃、謝長廷穿越雪隧。

除了感謝工程人員，蘇貞昌致詞時說，「政治人物很辛苦，有時為了競爭，為了贏取支持，會把功勞誇大，不是自己做的，也要講成是自己完成的」。

台九線南迴公路拓寬改善工程昨完工通車，拉近台東與屏東距離。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

南迴改工程爭取始於扁政府時代，通過環評並動工都在馬政府時代，昨天通車典禮卻未邀前朝中央與地方官員出席，遭藍營批「搶功、割稻尾」，且還被地方質疑通車通半套。屏東縣獅子鄉長周英傑說，草埔隧道屏東出口的引道還在施工，假日一定大塞車，「那有完成一半就辦通車啟用儀式的？根本就是選前打建設牌，為了選舉。怎會不氣？」

南迴改北起台東縣太麻里香蘭段，南至屏東縣獅子鄉草埔段，共五十三公里，分三段施工。其中香蘭至金崙、金崙至大鳥段已於今年十月廿八日前陸續通車。不過，南迴公路在台東縣內路段為三至四線道，出了草埔到屏東新路，還有十一公里路段仍是兩線道山路，也是南迴公路待改善的瓶頸路段。

蘇貞昌主持完南迴改通車典禮，隨後趕往台鐵枋寮車站搭商務專車到潮州站，主持「南迴鐵路電氣化計畫」潮州到枋寮段通車典禮。

外界質疑民進黨收割南迴改工程，交通部表示，過去交通工程通車「絕大多數」也都只邀請執政黨出席，蘇花改明年一月六日通車，已建議公路總局評估邀請歷任行政院長或交通部長。