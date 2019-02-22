看問題／選前放行 選後嚴審 交部難服眾

2019-02-22 00:29 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 蔡惠萍



交通部長林佳龍自爆台中山手線「遭國發會退回」，曾引發綠中央卡藍地方的揣測。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 去年九合一選舉前，民進黨府院巨頭競相在各縣市大開選舉支票，一副「民進黨過關、建設才過關」的態勢。選後，台中市、高雄市、宜蘭縣、彰化縣這些由綠轉藍的縣市重大交通建設，陸續遭中央退件或要求補件、重提；不過，同樣也變天的幾個藍縣市卻不受影響。若非因為顏色之別，這中間到底發生了什麼事，值得玩味。

最早傳出變化的是台中山手線，而且還是由前任市長、交通部長林佳龍自爆「遭國發會退回」，引發綠中央卡藍地方的揣測，不僅國發會主委陳美伶立刻跳出來否認是「補件非退件」，因為當中有廿二項不符合交通部自己訂定的鐵路建設審查要點，甚至罕見地在官網貼出補件公文，狠狠重打林佳龍一耙。

同樣地，近日也傳出鐵路高架計畫生變的宜蘭縣與彰化縣也被質疑中央「大小眼」。各縣市爭提鐵路立體化，迭遭專家質疑，但選前也被府院巨頭當成利多在輔選時大加放送，甚至蔡總統前往彰化輔選時還說，「如果彰化換人做，彰化鐵路高架、捷運、綠能投資都沒有了。」還被質疑恫嚇彰化人。被交通部打回票多次的宜蘭鐵路高架計畫也是在蔡總統下鄉輔選時，被當成催票工具。如今這些計畫果不其然都生變，不論是遭交通部或國發會退回或要求補件，都暴露了這些當初都只是「為蓋而蓋」、沒有經過專業評估及地方真切需求就貿然提出的建設計畫，為了兌現選舉支票，交通部也倉促送進行政院，事後才被國發會挑出了一堆缺失；再者，如果今天宜蘭縣沒有變天，交通部還會以如此「嚴謹」的態度退回計畫嗎？交通部不能堅守專業，選前選後兩套標準，難怪這些藍縣市首長不服氣，就算如今真的有理，也難服眾。