前瞻卡藍？高雄、台中先被盯 彰化也有狀況

2019-02-22 00:33 聯合報 本報記者／連線報導



高雄市長韓國瑜不滿行政院要求重寫前瞻計畫，質疑高雄因換黨執政被卡。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 高雄市長韓國瑜不滿行政院要求重寫前瞻計畫，質疑高雄因換黨執政被卡，台中市長盧秀燕也稱遭「卡盧」。據了解，台中市國民黨議員近日透過黨籍立委向交通部了解前瞻計畫補正是否各縣市都要做？得到的回應是「首先針對高雄與台中」。

另據了解，台中市府多個局處雖都有前瞻計畫內容，但其他局處均無被中央部會要求重寫或修正計畫書，僅鐵路及捷運計畫被盯最緊。

台中市交通局長葉昭甫昨天表示，交通部前天發文要求台中市一個月內重新檢討山手線計畫後報部，「修正補件沒問題，但希望中央全額補助經費」。

韓國瑜為捷運、輕軌重大建設被要求重寫計畫，質問中央「是什麼意思」？雖然行政院長蘇貞昌否認卡關，韓這一怒，果然逼出進度。

高雄市捷運局長范揚材昨說，高捷岡山路竹延伸線去年十二月廿七日依交通部指示完成報告送部後，近五十天沒下文，直到市長向政院喊話後，昨天收到交通部通知三月四日要召開審查會。

除高雄、台中，彰化也有「狀況」。彰化縣府工務處長林漢斌昨指出，國發會退回彰化提的彰化鐵路高架化計畫，要求必須補上台鐵同意函及縣議會同意函；讓人不解的是，每次開會台鐵都有派人參加，且台鐵是交通部所轄，為何還要地方政府去取得同意函？

至於台北、新北、基隆、台南、嘉義縣市、雲林等縣市都表示，前瞻建設目前都照原計畫走，基隆市府交旅處長李綱更說，基隆輕軌可行性報告政院上月九日已審查通過，將進入綜合規劃階段，「基隆輕軌是前瞻軌道建設中走最快的」。

不過，交通部強調「不是針對台中和高雄。」交通部、國發會目前審查的案子，如高雄岡山路竹延伸線、台中捷運綠線延伸彰化，這兩案本來去年十二月十二日交通部要審，但考量去年十二月廿五日新市長上仼，才請新政府確認繼續推動再送審；另如台中山手線已通過交通部審查並報行政院，國發會要求台中再檢討是否繼續推動。至於像基隆輕軌因市長連任、新竹輕軌尚未送審等，就依照原本的程序走。