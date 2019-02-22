宜蘭鐵路高架化遭退回 藍綠都跳腳

宜蘭鐵路高架化爭取多年，蔡總統選前承諾全力支持，但交通部前天退回可行性評估，被質疑有顏色考量。 記者江婉儀╱攝影 分享 facebook 宜蘭縣爭取多時的鐵路高架建設，在蔡英文總統去年底輔選多次表示全力支持下露出曙光，未料交通部前天審查後退回可行性評估，要求重寫，藍營痛批蔡政府違反承諾，綠營也說不合理。

交通部去年二月頒布新的立體化審議要點，由於涉及中央地方財務負擔、可行性評估等，交通部表示，當時就已告知所有案件，必須同步按照新的要點來執行；即使過去依照舊的要點送審卻被退回補充資料，重新送審也應依照新要點送檢審查。

宜蘭鐵路高架化從頭城鎮到蘇澳鎮全長廿八點八公里，地方爭取多年，但向交通部提送的可行性評估頻卡關。直到去年底蔡總統下鄉輔選公開表示全力支持鐵路高架化建設，讓地方重燃希望，期盼早日動工。

去年選後宜蘭由綠轉藍，交通部再要求宜縣府依照新審查作業要點，重做評估再送審，當時還未卸任的前代理縣長陳金德批評「強人所難」，指選前蔡總統十度到宜蘭助選，承諾若縣長候選人陳歐珀當選，在她總統任內必全力支持高架計畫；最後陳指示仍依舊的審查作業要點向交通部重提可行性評估，再遭退回。

宜蘭縣長林姿妙表示，此案已爭取十年，基於急迫性，盼中央同意以舊要點重提可行性評估送審。

「蔡總統不是說好要支持嗎？」前縣長呂國華表示，此案現地高架不必徵收土地，對地方發展幫助很大，沒有退的理由，民進黨不要選輸，就把重大建設退回原點。多名國民黨縣議員也批評蔡政府缺乏誠信，欺騙選民。

民進黨縣議員簡松樹說，總統支票都開出去了，交通部怎能又退回，黨團會要求中央無論如何務必加速通過。

立委陳歐珀則為交通部緩頰說，依新要點提出可行性評估是全國一致性要求，交通部沒有故意卡宜蘭，昨天他拜會交通部長林佳龍時 ，林允諾會全力支持。

交通部鐵道局昨說，退回主要原因是縣府原計畫就有分為頭城、礁溪、宜蘭、羅東四段計畫，縣府希望四段計畫能一次核定、分期執行，交通部不反對，但四段計畫如何執行、優先順序為何，相關資料還不完整，要求補充資料再審。