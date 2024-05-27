終結正國會霸權！新系插旗宜蘭黨部主委 問鼎2026縣長寶座？

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聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭黨部主委由新系邱嘉進勝出，親近賴清德總統（左）的系統再下一城，地方點名，宜蘭縣前代理縣長陳金德（右）是2026宜蘭縣長可能人選。本報系資料照片
民進黨宜蘭黨部主委由新系邱嘉進勝出，親近賴清德總統（左）的系統再下一城，地方點名，宜蘭縣前代理縣長陳金德（右）是2026宜蘭縣長可能人選。本報系資料照片

民進黨宜蘭黨部主委由新系邱嘉進勝出，壓倒正國會謝燦輝，親近賴清德總統的系統再下一城，終結2020年以來正國會的霸權。地方評估，2026大選布局恐倒向新系，宜蘭縣前代理縣長陳金德、宜蘭市前市長江聰淵都被點名，可望問鼎宜蘭縣長；黨內人士說，目前確實有類似的氛圍，尤其2026不一定會有黨內初選，主委意見就格外重要。

邱嘉進曾任陳金德立委任內服務處主任，以及蘇澳鎮民代表、縣議員、黨部執行長等；邱這次代表新系，也整合英系力量，才以1101票戰勝謝燦輝的922票，扳倒目前綠營在宜蘭勢力最大的正國會。

邱嘉進表示，2026他會做好抬轎人的角色，整合黨內所有力量；至於2026人選，就看誰實力更強，沒有預設特定對象，諸如新系的陳金德、江聰淵，或正國會前立委陳歐珀，乃至較無明顯派系色彩的冬山鄉長林峻輔，潛在人選不少，他會設置一套公平公開的機制。

不過，地方大多認為2026縣長人選已朝新潮流傾斜。黨內人士說，綠營在宜蘭縣長選舉已經二連敗，且2次得票率都低於45%，被黨中央視為艱困選區，2026可能不會辦黨內初選，而是採取徵召，黨部主委就至關重要，邱嘉進的意見對陳金德將是一大利多。

正國會陳歐珀是否提前出局？黨內人士說，還不能把話說死，新系雖贏下黨部主委，正國會卻在全國黨代表占上風，拿下宜蘭4席中的2席，說明擁有更雄厚的地方資源。縣長選舉不同立委，地方資源比聲量更重要，或許7月全代會結果出爐後會更明朗。

宜蘭 新潮流 正國會 民進黨 賴清德 陳金德

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