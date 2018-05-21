兩岸政策 蔡總統重申維持現狀

2018-05-21 01:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



蔡英文總統昨（20）日就職滿兩周年，她針對兩岸關係發表談話指出，兩岸政策還是一樣，沒有改變，仍以維持現狀做為兩岸政策主軸，「我們不會暴走、不會僵住，也不會走回國民黨的威權時代那種老死不相往來的路，但我們也不會在壓力下屈服，這是我們基本態度。」

她強調，維持現狀不是不解決問題，也不是迴避問題，維持現狀是在區域局勢變化當中，能夠把握時間，讓我們可以從事各項改革，讓台灣更強大、更有實力。

蔡英文總統昨天就職滿兩周年，除在線上接受網站「沃草」主持人直播訪問外，她也收集網友提問後，統整四個問題錄製影片回答網友，並公布在沃草網站和總統府Youtube頻道中。

在「小英總統給問-兩岸關係篇」中，蔡總統表示，這段時間兩岸之間是發生一些變化，導致很多人認為「是不是情勢改變的一些前兆，兩岸政策是不是有調整必要？」目前情勢或許有些改變，政府更要下定決心克服困難，維持現在台海和平穩定現狀，這是大家共同責任。

蔡總統指出，如果世界或區域局勢是一盤棋，「我要強調，不要小看台灣」，台灣其實是很有實力，經濟、民主體制還有自由民主開放社會，是很多國家羨慕的」，她說，「我們是一個有實力的國家，我們當然也有資格在這種棋局裡面扮演一個棋手角色，扮演一個關鍵角色。」所以不要低估自己，重要是讓自己更強大，從2016年來，我們一直推動內政改革，就是希望台灣更強壯，在區域局勢不斷變化下，隨時有能力來應付。

蔡總統表示，兩岸關係的複雜性、敏感性，以及對台灣未來發展，都具有關鍵影響力，希望年輕人要多關心兩岸關係，多關心國家未來。