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總統鼓勵企業 幫年輕人加薪

2018-05-21 01:39經濟日報 記者楊文琪／台北報導

蔡英文總統執政兩周年，以直播方式與網民面對面談執政。 圖取自總統府網站
蔡英文總統執政兩周年，以直播方式與網民面對面談執政。 圖取自總統府網站
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蔡英文總統昨（20）日利用就職滿兩周年的機會，進行第一次的網路直播，彙整回答的網友提問，主要集中在少子化、觀光業、工時與薪資四大面向。針對低薪問題，蔡總統強調，理解民眾為何無感，政府除了帶頭加薪外，還在稅改優惠、特休假安排以及社會住宅等部分加強，要做到讓年輕人可負擔的起都會區的房租。

許多網友認為，他們對薪資的感受是平均薪資在下降，並沒有政府公布那樣的持續增加，蔡總統說，民眾的無感，是可以理解的，因為年輕、初入職場時的薪資水準，本來就是在平均值以下。所以，政府鼓勵企業加薪並自己帶頭推動，要將初入職場的年輕人薪資抬高。

蔡總統強調，對於初入社會的年輕朋友，我們有給三天特休假，稅改也注意到並給予優惠，也希望年輕人可以住在都會區，所以在都會區找社會住宅，讓他們可以負擔的起房租費用。

有網友問到出生率的問題，蔡總統指出，少子化確實是國家最大的挑戰之一，為減輕年輕人生兒育女的負擔，政府一方面確保他們的薪資不要太低，另一方面，就是希望讓居住不要造成太大的負擔。因此，除推動社會住宅政策外，行政院上周宣布擴大育兒補助，再加上提供年輕夫妻稅率優惠，就是希望減輕年輕人負擔，讓他們有信心可孕育下一代。

對於台灣觀光業這兩年來的變化。蔡總統坦言，中國大陸來台旅客在她任內是下滑的，但來台旅客總人口微微增加，而大陸旅客的減少，在日本、韓國也同樣因政治因素被抵制。

也因此，政府很努力的開拓其他國家旅客來源，包括東南亞在內，維持來台旅客量呈現成長，未來兩年，會持續拓展多元旅客。

總統520就職兩周年答問重點摘要表 圖／聯合報提供
總統520就職兩周年答問重點摘要表 圖／聯合報提供
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薪資社會住宅稅改

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