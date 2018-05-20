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多了這1個身分 納豆從小崇拜侯友宜 淫媒不敢找林韋君

怒批徐佳青胡說八道 魏國彥：綠執政綠能發電不升反降

網友批蔡英文直播空話一堆 應改成「2018小英不給問」

2018-05-20 11:46聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統在就職兩周年的今天接受沃草專訪，不僅收音出問題，聲音忽大忽小，一度沒聲音，讓網友以為蔡總統被「噤聲」，要求給小英一支麥克風；此外，網友在底下留言多半負評多過正評，批蔡英文空話一堆，主持人問話也空，應該把「2018小英給問嗎」改成「2018小英不給問」。

在觀看人數方面，蔡總統臉書在直播當下約有1800上下的人次，YouTube則落在600上下，沃草網站僅200。蔡總統臉書昨天搶先公布的小英給問嗎「體育電競」篇，有高達6萬人次觀看，不過總統府YouTube頻道上午公布環境能源篇、兩岸關係篇、人權保障篇的觀看次數都僅100多。

觀察蔡英文直播中網友的留言，多半是負評多過正評，有不少網友批評蔡英文又在講空話，除了廢話，沒有任何回應，回答內容「真的是搞不清楚狀況，以及活在象牙塔內的自閉症」、「直播是在討罵的」、「小英要開始說謊了喔，小英加油」、「怎麼好意思說這些鬼話」；另外也批評主持人問話很空，還有網友說要把「2018小英給問嗎」改成「2018小英不給問」。

當主持人跟蔡英文總統談到她收養的的導盲犬，蔡英文一隻隻介紹名字的時候，網友也酸，「人民都快活不下，管管人民，別管狗了！」

對於近來缺電油價又漲，網友不滿留言批「你知道民間疾苦嗎？拜託不要漲油價，有臉說前朝，沒臉說自己」，還有人指蔡英文「油電雙漲的總統」，並批評蔡英文總統的非核家園政策，「到處輪流跳電，前所未見！非核家園政策是詐騙政策！」「之前你為何反核遊行，現在卻啟動核能」、「用肺發電嗎？」

而近來因為行政院指2018年第一季平均總薪資高達近6萬元，網友也酸，「人民的月薪平均是5萬嗎」、「總統阿，月薪低到我連女朋友都不敢交了」、「當上總統就會變騙子嗎？」；而針對勞基法修法，網友也留言批評，「砍七天假勞工換到了什麼？」、「賣掉勞工的勞基法」、「人才都離開台灣了」。

也有不少網友不滿蔡英文總統遲遲不處理婚姻平權法案，狠酸蔡英文總統在競選時說「我是蔡英文，我支持婚姻平權」，根本就是被騙了，年底不會再投給民進黨。

網友說，蔡英文總統「不管在勞權或婚姻平權，政府都背棄人民，也是背棄選前承諾，只有年改才是正確方向」、「蔡總統，看到因為年金改革導致支持與滿意度下降甚或會影響年底的選票流失，您有什麼看法呢？」並批評蔡英文總統過去曾說過的「謙卑謙卑再謙卑，剛好是三層拒馬」。

不過，也有網友高喊「小英加油、總統加油」，讚她「不屈服中國壓力」 ，並謝謝她處理年金改革問題、「總統，辛苦了！」

蔡英文總統執政兩周年，首次以直播方式與網民面對面談執政。圖／取自總統府網站
蔡英文總統執政兩周年，首次以直播方式與網民面對面談執政。圖／取自總統府網站
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蔡英文婚姻平權

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