執政兩週年 蔡總統：改革方案將加速執行

2018-05-20 11:41 中央社 台北20日電



總統蔡英文今天表示，她上任後很努力針對結構性問題提出解決方法，「改革初期是困難的，前兩年花很多時間在修訂舊法或訂定新法，未來兩年將加速執行改革方案。

今天是總統蔡英文就職兩週年，她接受「沃草」網站的邀請，首度在網路上和網友聊天，並同步在臉書、沃草網站、總統府網站以及Youtube線上直播，時間約30分鐘。

蔡總統說，為回應網友提問，她已先拍好轉型正義、兩岸關係、環境和能源轉型等四支影片，將公布在沃草的網站上。

主持人詢問蔡總統上任兩週年有什麼心得？蔡總統說，總統這個工作蠻忙、壓力蠻大的，也有些辛苦，但是很值得的一份工作，「人民託付你任務，努力工作，看到成效會覺得辛苦都值得。」

蔡總統說，政府這兩年努力針對結構性問題提出解決方法，並且落實執行這些解決方案，成果已逐漸顯現，例如她在台中豐原看到完工的社會住宅，已有年輕朋友入住，社會住宅有照顧兒童和大家健康的社區中心，她看了很開心；還有她在桃園看到一位林奶奶，在包租代管制度下只花了一半的錢就租到更大空間。

蔡總統再以台東為例，幾年前因為莫蘭蒂颱風受災的紅葉村，終於完成重建，讓一度失去家園的村民，重新擁有了自己的家，而且新家距離紅葉村舊址不遠，社區居民都非常高興，接下來就是要把社區營造成現代感，又有傳統部落文化在裡面。

蔡總統說，改革初期是困難的，需要修改舊法或建立新的法律，要到立法院經過立法程序後再開始執行，前兩年花很多時間在這上面，後面兩年會加速執行，現在行政部門團隊很熟練、士氣也很好，相信在行政院長賴清德領導下，接下來兩年執行會很有效率。