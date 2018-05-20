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影／蔡英文執政2周年 與網民面對面談執政

注意！北宜公路坍方雙向中斷 約1.5小時才能通車

影／蔡英文就職兩周年 馬英九：把未來兩年做好

2018-05-20 10:20聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

前總統馬英九上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯前往吳興市場掃街拜票，受到市場內婆婆媽媽的熱烈歡迎。

被媒體詢問蔡英文總統就職兩周年的成績，馬英九反問，兩年來，人民生活有改善嗎？兩岸關係有變好嗎？外交關係有更好嗎？希望蔡英文總統能重視民意的反映，重視民調的變化，好好把未來兩年做好。

前總統馬英九（左二）上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯（左三）前往吳興市場掃街...
前總統馬英九（左二）上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯（左三）前往吳興市場掃街拜票，受到市場內婆婆媽媽的熱烈歡迎，有攤商帶上古代官帽，大喊「下官參見皇上！」，讓馬英九笑得相當開心。記者胡經周／攝影
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前總統馬英九（左一）上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯（左三）前往吳興市場掃街...
前總統馬英九（左一）上午陪同國民黨台北市議員參選人徐巧芯（左三）前往吳興市場掃街拜票，受到市場內婆婆媽媽的熱烈歡迎，還一口吃下水果攤商送上的榴蓮。記者胡經周／攝影
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蔡英文馬英九婆婆

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