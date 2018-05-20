列跳票清單 藍：開芭樂票是蔡政府的台灣價值？

2018-05-20 06:39 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發表「蔡英文跳票總整理」，他表示，客觀的整理蔡英文選前的承諾與選後的作為來比較，皆是來自報章媒體的報導，可受公允。只是不知這樣的比較，會否又傷了行政院發言人的玻璃心，認為在野黨在「唱衰」政府？如果這些誠實的彙整傷了執政黨的玻璃心，先行道歉。

他說，那兩年，我們一起見證的蔡政府跳票。520蔡英文總統上任兩年，要問一句，「你快樂嗎？」

●蔡政府執政兩年後各面向跳票整理摘要：

食安：爆發毒蛋事件、過期改標、綠薯條...等

住宅：2020年社會住宅僅1.6萬戶真正完工。

能源：推動比別國貴的離岸發電，強過環評蓋深澳燃煤電廠，原能會同意核電廠重啟。

青年：青年失業率10%左右，為整體失業率3倍。

修憲：18歲依然沒有選舉投票權。

洪孟楷說，選舉前開的一張張支票，任期過半的今天回頭檢驗，發覺跳票還真不少，難道開芭樂票也是蔡政府所信仰的台灣價值？總不能選前都是山盟海誓、當選之後都變成沒這回事。