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列跳票清單 藍：開芭樂票是蔡政府的台灣價值？

2018-05-20 06:39聯合報 記者徐偉真╱即時報導

國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發表「蔡英文跳票總整理」，他表示，客觀的整理蔡英文選前的承諾與選後的作為來比較，皆是來自報章媒體的報導，可受公允。只是不知這樣的比較，會否又傷了行政院發言人的玻璃心，認為在野黨在「唱衰」政府？如果這些誠實的彙整傷了執政黨的玻璃心，先行道歉。

他說，那兩年，我們一起見證的蔡政府跳票。520蔡英文總統上任兩年，要問一句，「你快樂嗎？」

●蔡政府執政兩年後各面向跳票整理摘要：

食安：爆發毒蛋事件、過期改標、綠薯條...等

住宅：2020年社會住宅僅1.6萬戶真正完工。

能源：推動比別國貴的離岸發電，強過環評蓋深澳燃煤電廠，原能會同意核電廠重啟。

青年：青年失業率10%左右，為整體失業率3倍。

修憲：18歲依然沒有選舉投票權。

洪孟楷說，選舉前開的一張張支票，任期過半的今天回頭檢驗，發覺跳票還真不少，難道開芭樂票也是蔡政府所信仰的台灣價值？總不能選前都是山盟海誓、當選之後都變成沒這回事。

他表示，年底的縣市長選舉絕對是蔡政府的期中考，那麼多未答題的無效作答，就請所有政府的頭家們睜大眼睛好好比較，一起見證跳票的政府，也一起給跳票的政府應得的教訓。

國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發表「蔡英文跳票總整理」。圖／翻攝自洪孟楷臉書
國民黨文傳會副主委洪孟楷在臉書發表「蔡英文跳票總整理」。圖／翻攝自洪孟楷臉書
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蔡英文洪孟楷

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