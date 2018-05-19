為319案 「勇哥」520上凱道 扁將錄影談話
明天「520」是總統蔡英文就職2周年，前總統陳水扁今天在「新勇哥物語-110」集中透露，為了促蔡政府查14年前的「319槍擊」真相，還他公道，明天「勇哥」將帶隊到凱達格蘭大道召開記者會，再推派代表向總統遞交陳情書，他會錄影談話表達心中的無奈、不滿和請求；假如蔡政府6月底前再不妥處交代，他再到總統的公開行程「攔輿陳情」也不遲。
陳水扁曾在之前的新勇哥物語中提及自己走一趟凱道，向蔡總統陳情查319槍擊案真相，還他一個公道並伸張正義。今天他再提上凱道的事，但認為在蔡總統就職二周年的大喜日子，前總統上凱道向現任總統擊鼓鳴冤，是大事，要考量「是否會讓人覺得故意在給總統觸霉頭」。所以，明天是「勇哥」到凱道開記者會、遞陳情書，他以錄影談話方式表達意見。
明天扁自己不上凱道，但給蔡政府一個期限，6月底前再妥處交代，明言「阿扁再到總統的公開行程攔輿陳情亦不遲」。
陳水扁強調，「319槍擊案」經過藍綠調查鑑定，都有證據證明不是自導自演，法務部法醫石台平認定是新近距離的槍傷，因為他肚子有火藥燒灼痕跡，國際鑑識專家李昌鈺博士更鑑定他的槍傷是真的。可是，事件發生至今14年，前總統馬英九時代曾重啟調查，但案子迄今「到底辦到哪裡去了？」
陳水扁今天PO在臉書的「新勇哥物語-110—319槍擊案答客問」內容如下：
勇弟：明天520，蔡總統就任二週年的特別日子，我在第85集的「新勇哥物語」建議勇哥請阿扁親自走一趟凱道，向總統陳情有關319槍擊案發生迄今逾14年，馬總統時代重啟調查距今也過了10年，到底辦到哪裡去了？蔡總統二年來推動轉型正義，阿扁蒙受「自導自演」的不白之冤，是否也到該還阿扁公道與伸張正義的時候了？勇哥你有跟阿扁說嗎？
勇哥：阿扁上凱道是大事，在蔡總統的大喜日子，前總統要向現任總統擊鼓鳴冤，是否會讓人覺得故意在給總統觸霉頭？所以由我勇哥親自帶隊在凱道召開記者會，再推派代表向總統遞交陳情書。阿扁則改以錄影談話表達心中的無奈、不滿和請求。假如蔡政府6月底前再不妥處交代，阿扁再到總統的公開行程攔輿陳情亦不遲。
勇弟：319槍擊案真的是阿扁自導自演的嗎？
勇哥：連藍委組成的「真調會」都說，「不是阿扁自導自演的」。
勇弟：阿扁腹部傷口是刀割還是槍傷？
勇哥：法務部法醫石台平認定是新近距離的槍傷。因為阿扁肚子有火藥燒灼痕跡。國際鑑識專家李昌鈺博士更鑑定阿扁的槍傷是真的。
勇弟：陳文茜在319深夜記者會說有奇美小護士檢舉，319當天奇美醫院被通知待命，可見是自導自演的？
勇哥：奇美醫院院長詹啟賢說，他是臨時被通知才知道阿扁總統受傷急送奇美就醫。他願意懸賞1000萬元，請奇美小護士站出來。多年後陳文茜接受中國的雜誌訪問，她說所謂奇美小護士是杜撰出來的，當年馬英九跟她分別扮黑白臉。總統下鄉行程都由國安單位規劃如有需要的就診醫院。台南兩家，除奇美還有成大醫院。要到奇美是吉普車司機郭雨新決定的，郭說奇美較遠，但走外環道路比較快。成大在市區，會有塞車問題。
勇弟：有人說子彈是從車內打出來的？
勇哥：經過調查鑑定兇嫌連開二槍，第一槍先打到檔風玻璃再轉彎打到坐在車上高腳椅的呂副右腿膝蓋骨。第二槍從右而左打到阿扁腹部。何以見得？阿扁當天穿3件衣服，內衣、襯衫、外套。右邊3件衣服都有子彈穿過的破洞，左邊則只有內衣、襯衫有破洞，外套完好如初。最後在阿扁的外套內側找到彈殼。
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