為319案 「勇哥」520上凱道 扁將錄影談話

2018-05-19 08:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



明天「520」是總統蔡英文就職2周年，前總統陳水扁今天在「新勇哥物語-110」集中透露，為了促蔡政府查14年前的「319槍擊」真相，還他公道，明天「勇哥」將帶隊到凱達格蘭大道召開記者會，再推派代表向總統遞交陳情書，他會錄影談話表達心中的無奈、不滿和請求；假如蔡政府6月底前再不妥處交代，他再到總統的公開行程「攔輿陳情」也不遲。

陳水扁曾在之前的新勇哥物語中提及自己走一趟凱道，向蔡總統陳情查319槍擊案真相，還他一個公道並伸張正義。今天他再提上凱道的事，但認為在蔡總統就職二周年的大喜日子，前總統上凱道向現任總統擊鼓鳴冤，是大事，要考量「是否會讓人覺得故意在給總統觸霉頭」。所以，明天是「勇哥」到凱道開記者會、遞陳情書，他以錄影談話方式表達意見。

明天扁自己不上凱道，但給蔡政府一個期限，6月底前再妥處交代，明言「阿扁再到總統的公開行程攔輿陳情亦不遲」。

陳水扁強調，「319槍擊案」經過藍綠調查鑑定，都有證據證明不是自導自演，法務部法醫石台平認定是新近距離的槍傷，因為他肚子有火藥燒灼痕跡，國際鑑識專家李昌鈺博士更鑑定他的槍傷是真的。可是，事件發生至今14年，前總統馬英九時代曾重啟調查，但案子迄今「到底辦到哪裡去了？」

陳水扁今天PO在臉書的「新勇哥物語-110—319槍擊案答客問」內容如下：

勇弟：明天520，蔡總統就任二週年的特別日子，我在第85集的「新勇哥物語」建議勇哥請阿扁親自走一趟凱道，向總統陳情有關319槍擊案發生迄今逾14年，馬總統時代重啟調查距今也過了10年，到底辦到哪裡去了？蔡總統二年來推動轉型正義，阿扁蒙受「自導自演」的不白之冤，是否也到該還阿扁公道與伸張正義的時候了？勇哥你有跟阿扁說嗎？

勇哥：阿扁上凱道是大事，在蔡總統的大喜日子，前總統要向現任總統擊鼓鳴冤，是否會讓人覺得故意在給總統觸霉頭？所以由我勇哥親自帶隊在凱道召開記者會，再推派代表向總統遞交陳情書。阿扁則改以錄影談話表達心中的無奈、不滿和請求。假如蔡政府6月底前再不妥處交代，阿扁再到總統的公開行程攔輿陳情亦不遲。

勇弟：319槍擊案真的是阿扁自導自演的嗎？

勇哥：連藍委組成的「真調會」都說，「不是阿扁自導自演的」。

勇弟：阿扁腹部傷口是刀割還是槍傷？

勇哥：法務部法醫石台平認定是新近距離的槍傷。因為阿扁肚子有火藥燒灼痕跡。國際鑑識專家李昌鈺博士更鑑定阿扁的槍傷是真的。

勇弟：陳文茜在319深夜記者會說有奇美小護士檢舉，319當天奇美醫院被通知待命，可見是自導自演的？

勇哥：奇美醫院院長詹啟賢說，他是臨時被通知才知道阿扁總統受傷急送奇美就醫。他願意懸賞1000萬元，請奇美小護士站出來。多年後陳文茜接受中國的雜誌訪問，她說所謂奇美小護士是杜撰出來的，當年馬英九跟她分別扮黑白臉。總統下鄉行程都由國安單位規劃如有需要的就診醫院。台南兩家，除奇美還有成大醫院。要到奇美是吉普車司機郭雨新決定的，郭說奇美較遠，但走外環道路比較快。成大在市區，會有塞車問題。

勇弟：有人說子彈是從車內打出來的？