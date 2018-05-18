環保署：PM2.5紅色警戒次數改善提前達標

2018-05-18 15:58 中央社 台北18日電



520將屆，環保署今天公布細懸浮微粒 （PM2.5）全台各地紅色警戒次數在總統蔡英文就職前一年共831次，第2年度降為376次，較執政前降低了54.8%，超前達成執政滿4年減半目標。

後天就是總統蔡英文就職日520滿2週年，各界檢視政策落實度。環保署今天召開「空污管制回顧與展望」記者會。

空氣品質保護及噪音管制處處長蔡鴻德說，全台各地PM2.5紅色警戒次數，在蔡政府於520執政前的年度（104年5月20日到105年5月19日）計831次，執政第1年度（105年5月20日到106年5月19日）降為632次，第2年度（106年5月20日到107年5月19日）降為376次，顯示已有改善成效。

環保署署長李應元曾說，上任滿2年時，要讓全台各地PM2.5紅色警戒（即PM2.5濃度日平均大於、等於每立方公尺54微克）的次數，對比執政前一年，要減少20%；執政滿4年要減少50%。對比李應元公布過的目標，已經提前達標。

蔡鴻德指出，PM2.5的濃度也有改善，蔡政府執政前1年度平均值為每立方公尺21.1微克，執政後第1年度為每立方公尺19.2微克、改善9%，執政第2年度為每立方公尺17.7微克、改善16.1%。

環保署的目標則是108年度平均值(108年1月1日到12月31日)PM2.5濃度為每立方公尺18微克。目前監測107年1月1日到5月19日為每立方公尺23.7微克。蔡鴻德說明，這是因為上半年空污集中，進入下半年數據會下降。1

分析改善原因，他說明，環保署已經開設4次第二級防制指揮中心，在空氣品質惡化前提早啟動各部會應變作為，讓中央與地方、公私部門通力合作。

蔡鴻德表示，包含加速推動「空氣污染防制行動方案」，執行鍋爐汰換、餐飲業增設油煙防制、紙錢少燒及集中焚燒、營建工程稽查管制，減少露天燃燒案件等。另

外，民眾很配合，燒香支數從4、5年前的3、4億支，減少為去年的2億支左右，金紙使用量也約從30幾萬公噸，減為19.5萬公噸，還有環保署也推動河川揚塵防制等措施，都讓降低空污有成效。