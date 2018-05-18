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總統府資政看蔡英文

2018-05-18 14:13聯合晚報 本報訊

姚嘉文：最棘手的是特赦陳水扁

姚嘉文：最棘手的是特赦陳水扁 圖／聯合報系資料照片
姚嘉文：最棘手的是特赦陳水扁 圖／聯合報系資料照片
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姚嘉文表示，蔡總統這兩年做得很好，從堅定拒絕接受九二共識、看守台灣主權，到完成軍公教年金改革及黨產改革，都是很大的成就；最棘手的就是特赦前總統陳水扁，「總統其實很想處理，外界那些批評是冤枉總統」。

姚嘉文透露，常跟蔡總統談到陳水扁，蔡總統說她也很想處理，讓陳水扁身體可以早日恢復，但究竟陳水扁要用「法律解決」還是「政治解決」，法律要法庭去拚，但陳水扁又不願意出庭；政治處理就是修改特赦法，讓他可以獲得特赦。

姚嘉文表示，陳水扁現在有1個已經判刑的案子可特赦，但還有5個還沒審判的不能特赦，「總統說她不能特赦兩次，她也很委屈啦！」

吳榮義：最大貢獻是年改

吳榮義：最大貢獻是年改 圖／聯合報系資料照片
吳榮義：最大貢獻是年改 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文這兩年最大的貢獻在於年金改革，這需要克服很大的困難，因為涉及的人太多了，蔡英文有這個魄力推動，也有了成果，雖然結果不一定全部都很滿意，因為被改革的人一定不滿意。

葉菊蘭：有魄力想做事的總統

葉菊蘭：有魄力想做事的總統 圖／聯合報系資料照片
葉菊蘭：有魄力想做事的總統 圖／聯合報系資料照片
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葉菊蘭表示，改革是很辛苦的過程，蔡英文總統的每一項改革都令人印象深刻，「她是一個有魄力想做事的總統，也真的在做」。面對改革的聲音，蔡英文總統毫不猶豫地進行改革，勇於實踐。

葉菊蘭說，蔡英文是一個「外冷內熱」的總統，但事實上她的使命感很強，所以外界認為她有一些爭議，這對她來說其實是很不公平的，在這樣一個大環境、局勢波濤洶湧的情況中，蔡總統來承擔國家大政，領導台灣走向穩定的發展，基本上就是一個艱難的任務。

陳水扁蔡英文年金改革

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