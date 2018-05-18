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【小英連任路障四】林俊憲：無法與民眾坐下來談

2018-05-18 12:35聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

蔡英文總統要連任，年底大選期中考將是關鍵。不過，蔡邁向連任之路路障重重，和基層民意有距離是其一。民進黨立委表示，蔡英文擔任總統後，因為安全和各方面考量，能接觸並深入基層的機會大幅減少，因此聽不到基層民意。

總統與基層之間距離有多遠？綠營立委感受最深。民進黨立院黨團幹事長何欣純表示，蔡英文任黨主席時，與基層群眾接觸綿密較多、較深入，當上總統後因安全考量，安排必須經過層層關卡，與基層面對面機會相對少，要了解民意都是經過安排，所聽到與看到的幾乎都是被篩選過，總統府有太多考量。她建議蔡總統，應該要聽到更多元、廣泛的民意，了解基層的聲音，才能讓政策推動上更能順利進行。

民進黨立委林俊憲說，蔡英文與各縣市長和立委依然常有接觸，這些人都是反映基層民意的管道，只是她現在必須做出綜合判斷和最後決定，現在坐總統位置沒辦法像以前只擔任黨主席那樣，與民眾面對面坐下來談，這是作為領導者特別要注意的地方，如何在這麼多的資訊中整理出來、做出決定，是對領導者的一項考驗。

身兼民進黨發言人的立委吳思瑤表示，這2年來在野黨和外界對於民進黨的攻擊從不間斷，要能在2020年持續執政，必須凝聚黨的力量，強化與基層之間的關係，讓各項政策充分說明，尤其是對於未來2年各部會之間的溝通以及法案和政策的推行，需要黨的能量和黨主席的調處。

民進黨立委蘇巧慧認為，總統接收到民意管道還是很暢通，雖然現在坐的位置不同，但相對所看的、所聽的是更全面也更有高度，只是因為民眾對於改革的期待太多，每個人心中有不同的面向和立場，民眾不一定全部都埋單，才造成所謂的抗議和抗爭產生，但相信會漸入佳境。

民進黨蔡英文領導者

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