總整理╱蔡英文執政兩年成績單

2018-05-18 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook

蔡英文執政兩年成績單

●已有階段性成果

○年金改革：公、教年改法案去年三讀，軍人年改草案日前完成初審，力拚7月與公教版本共同上路

○稅改：修正所得稅法，提高4項個人綜所稅扣除額，月薪3萬元以下者全面免稅

○轉型正義：通過政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（不當黨產條例）、促進轉型正義條例

○政治改革：修改政黨法、公投法

○勞動政策：修正勞基法，鬆綁七休一、每月加班工時上限54小時，3個月總加班上限138小時、輪班間隔彈性、休息日加班費核實計算

○經濟：2017年經濟成長率2.86%，近3年新高；出口成長率達13.22%，近7年新高；失業率3.76%，近17年新低；經常性薪資增幅1.82%，近17年新高；台股上萬點超過200個交易日，史上最長紀錄

○產業：前瞻基礎建設計畫今年第一季執行率約58.84%；5+2產業，機械產業產值突破1.1兆元，年成長率達11.1%、生技醫療產業年成長率3.4%、物聯網產值已成長至9774億元，年成長率19%

○長照政策：長照2.0去年元旦上路，展開長照ABC服務，新增失智照顧、照顧者服務據點等服務

●未完成、尚待努力

○國防自主：國機國造、國艦國造

○勞動政策：最低工資法、派遣勞工專法、中高齡就業專法、台灣低薪解方

○婚姻平權：大法官釋憲宣告民法不允許同性結婚規定違憲，同婚民法草案完成初審後卡關

○能源政策：2025年「非核家園」、現有的核一、核二、核三如期退役，能否完成是未知數

○司法改革：參審制、法官評鑑制度（恐龍法官問題）、獄政改革等

○兩岸關係：兩岸官方交流停擺，大陸軍機、軍艦持續繞台

○國際關係：蔡政府執政2年與3個友邦斷交，邦交國剩19個，創下史上新低；連續2年未收到ＷＨＡ邀請函