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資政看小英兩周年「年改做到了但經濟問題待處理」

2018-05-18 11:18聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

蔡英文總統（圖）執政將滿兩周年，這兩年社會對立、陳抗頻傳，11月的九合一選舉既是...
蔡英文總統（圖）執政將滿兩周年，這兩年社會對立、陳抗頻傳，11月的九合一選舉既是期中檢驗，也是能否連任的關鍵。聯合報系資料照
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蔡英文總統執政將滿兩周年，這兩年社會對立、陳抗頻傳，11月的九合一選舉既是期中檢驗，也是能否連任的關鍵。有「國家級顧問」地位的總統府資政、國策顧問為總統開藥方，直言堅持改革要有魄力，這點蔡英文在年金改革做到了，不過還有龐大的經濟問題，待總統積極處理。

蔡總統推動年金改革引發軍公教團體街頭陳抗，總統府資政姚嘉文、吳榮義等人都認為蔡英文做得很好。姚嘉文說，過去他擔任考試院長時就警告，再拖下去年金會破產，且有些將軍領很多、小兵卻領很少，確實不公平。

吳榮義也認為，蔡這兩年最大的貢獻在於年金改革，這需要克服很大的困難，前總統馬英九、陳水扁都了解卻做不到，因為涉及的人太多了。

不過，蔡政府的政策常被諷刺「髮夾彎」，引發許多批評。總統府國策顧問黃承國直言，任何政策都不是蔡總統想到什麼就做什麼，國家改革與經濟方案都經過很多討論，但「有時候自己在聽執政團隊說明時，覺得這些政策很好，但為什麼推行出來會造成那種扭曲？團隊對外說明時，為什麼沒有讓人民感受到？」「我是覺得很怪」。

蔡英文選前高喊拚經濟，但執政兩年，民生物資齊漲，實質經常性薪資跟不上物價上揚，國內投資成長率低落，青年低薪、失業問題嚴重，包括國民黨、親民黨等在野黨均諷刺蔡政府各項經濟數據表現都下滑，蔡英文期中成績已「死當」。

總統府資政吳榮義指出，台灣經濟在1980年到2000年時是亞洲四小龍，成長率平均7%，但從2000年到2017年卻下降到3.5%，「主因就是台灣投資大幅下降」，投資率從1980年到2000年的平均8%，從2000年開始下降，去年只剩1.5%。

吳榮義認為，蔡政府上任後面對龐大的經濟問題，必須著手處理，蔡政府想脫離台灣原來所依賴的加工業，因為現在已經拚不過中國和東南亞，所以集中在5+2產業。此外，蔡英文高喊提高薪水，政府加薪軍公教，也帶動企業加薪，薪水開始有一點點增加。

蔡英文總統府年金改革

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