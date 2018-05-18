蔡總統執政二周年…經濟有亮點 背後藏隱憂

蔡英文總統。 報系資料照 分享 facebook

蔡英文總統執政即將屆滿二年，攤開期中考的成績單，確實有不少經濟數據表現相當亮眼，尤其台股指數站上並守穩萬點關卡、出口成長頻創高峰、勞工薪資持續上揚等三大政績，就數字表現而言確有亮點，但如何讓人民有感，是蔡政府目前最需要重視的當務之急。

首先看台股，台股曾有段時間股價指數表現欲振乏力，成交量呈空前低迷，蔡政府上台以來，對提升資本市場下了很大的功夫，例如推動當沖降稅等措施，而台股順著國際情勢好轉，加上自己的努力，去年5月23日攀上萬點，迄今都能維持在萬點以上。金管會主委顧立雄表示「台股萬點可能成為常態」，坦言之，要說蔡政府在經濟面上有何好表現，熱絡的股市絕對可以排在第一位。

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但競爭日趨激烈的國際資本市場，也做了許多新的修正，讓台股後市發展形成壓力。以香港股市來說，開放無營收、獲利的生技公司IPO（首次公開發行），積極招手吸引台灣生技公司赴港掛牌。顧立雄對此指出，上市櫃條件及門檻台灣不比香港弱勢，台灣更有生技股聚落，這些頗具針對性的做法，是否會形成磁吸效應，影響台股，是必須注意的課題。

國內經濟數據也端出亮眼成績單。以最新公布數據來看，經濟成長率2.86%，是近三年新高；3月失業率3.67%，為16年來新低；今年3月出口金額299.9億美元，創歷年單月新高，年增16.7%，重新站回二位數成長，累計1至4月，出口金額1,064.7億美元，規模為歷年同期最高紀錄，較上年同期增加10.5%。

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國發會經濟發展處處長吳明蕙特別強調，我國經濟自2016年下半年出現反轉，2017年增率為2.86%，今年第1季更達3.04%，經濟情勢已脫離「悶經濟」泥沼，且實質每人GDP增幅也逐年增加，2016年較上年增加7,885元，2017年則較上年大幅增加18,121元。

政府也很清楚，這波成長是搭上國際經濟好轉的順風車，但是數字背後藏著隱憂。今年開始整體國際情勢雖呈現正成長，可是力道已經變緩，如果持續把成長希望放在占GDP七成的出口上，未必是上策。中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任說，我國今年第2季受傳統淡季影響，預期表現略遜第1季，但中美貿易仍存在市場風險，加上近來智慧型手機成長力道不足，是否對我國今年出口造成影響，需要保持關注。

因此蔡總統、賴院長從去年底開始就主張要拚內需，把刺激國內的消費當做今年經濟成長的主軸；而內需牌最大的特色，是和每個人的連結更密切，因此所帶動的經濟成長果實，有沒有落入民眾的口袋，更讓許多人都睜大眼睛來看。換句話說，政府要處理的經濟問題，不只是成長，更重視平均。

同樣的邏輯思惟，也展現在政府搶救低薪的過程中。日前賴揆一席「勞工平均收入將近5萬元，創下新高」的話，聽在多數民眾耳裡卻是滿腹苦楚，紛紛為自己「拖累」平均數據感到抱歉。不僅因這個數字，包含本薪、按月津貼、年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資，平均數字還可能加計極高薪資者而被拉高，導致市井小民普遍無感。

如果單看每人每月經常性薪資，去年平均39,953元，年增1.82%，創下17年來最大增速，但若計入消費者物價指數影響，全年實質經常性薪資為37,781，依舊不及2000年37,801元的水準，也就是說，薪資成長追不上物價攀升的速度，形同薪資倒退17年。

行政院趕在520前開的一系列記者會，打頭陣的就是解決低薪的問題，但要提醒的是，千萬要避免結果變為「不患寡而患不均」，讓民眾對經濟成長無感，現階段的台灣，要的不是讓一部分人富起來，而是怎樣讓大家同享經濟成長的果實。