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蔡執政2周年 藍：只拚選舉口號政策多跳票

2018-05-16 14:35聯合晚報 記者周志豪／台北報導

蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文總統就任將滿二周年，國民黨今檢討蔡政府勞工、能源、外交與民生等政策，批評蔡過去許下承諾與願景已逐一跳票，只會拚選舉、喊口號，不會拚經濟、治國，應向所有台灣人民道歉。

國民黨發言人黃健豪表示，蔡英文曾說過，勞工是心裏最軟的一塊，但事實是，蔡政府不僅強推一例一休，堅持砍七天假，今年又再取消七休一，將輪班間隔縮短，讓過勞事件繼續頻傳，說一套做一套。

蔡政府近日還宣布，2018年5月全國人民平均薪資達49989元，最近甚至公布2018年每月實質總薪資已達到59852元。黃健豪說，事實上國內約50%以上勞工平均薪資少於36000元，蔡政府美化數據做法讓「拉低平均薪資的上班族」情何以堪。

黃健豪說，蔡英文矢言推動非核家園，要非核減煤，競選時還承諾10年不漲電價；如今上任不到兩年，今年已陸續重啟核二廠二號機與核三廠一號機，實質「擁核」，還要重啟深澳燃煤電廠補足電力缺口，現在電價也已漲3%，未來不排除再漲。

他批評，民進黨在野時砲轟馬政府油電雙漲，說若開放日本核災食品罔顧國人健康安全，還說若開放含瘦肉精美豬進口馬總統就應下台；現在執政後，油電一樣雙漲，也改口說要適時開放日本核食進口，還說美豬哪有能耐不開放，視過去發言如無物。

【記者劉宛琳／台北報導】

國民黨智庫今舉行「蔡政府執政兩週年長照暨勞工政策檢視」記者會，前勞動部長陳雄文批評蔡英文總統競選時提出的六大勞工政策皆未具體實現，變成「六大皆空」；而行政院提出的解決低薪政策更是幹話連連，扯外勞拉低薪資，前政委薛承泰諷刺，就算平均薪資不加入外勞，「頂多只能拉下200塊。」

陳雄文批評，蔡政府競選時提的六大勞工政策全部跳票，說要縮短勞工總工時，結果是將勞工每個月加班時數從46小時放寬到54小時，與減少工時背道而馳。

針對蔡政府長照2.0政策，陳雄文表示，國民黨提出的長照保險制，1年會有1300多百億經費，但蔡政府採稅收制1年僅330億，去年也不過才收到100多億，而在第1季的遺贈稅才收到2億多，在長照經費不足的情況下，要怎麼去去提照服人員的待遇？照服員的覆蓋率要如何提高，將惡性循環。

薪資長照蔡英文勞動部核電

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