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民進黨民調：蔡英文滿意度41.7％、不滿意度48.4％

2018-05-16 11:32經濟日報 記者翁至威╱即時報導

民進黨公布總統蔡英文就職兩周年民調。 記者翁至威／攝影
民進黨公布總統蔡英文就職兩周年民調。 記者翁至威／攝影
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民進黨今（16）日公布總統蔡英文就職兩周年民調，滿意度四成一，不滿意度四成八。民進黨指出，有近七成民眾認為，改革的腳步不能停，但對於截至目前的改革成果意見分歧，是不滿意度高於滿意度的主要原因。

總統蔡英文就職將滿兩周年，各家民調出爐。民進黨中央今日也公布一份民調，蔡英文總統滿意度41.7%，不滿意度48.4%，不滿意度超過滿意度。不過在是否支持蔡英文總統的調查中，有54.9%仍支持蔡總統，40%不支持。

民進黨副秘書長徐佳青分析，此次民調當中，有70.6%民眾認為，改革腳步不能停，也反映在支持度上，不過，對於改革的進度及幅度上，民眾有不同看法，有人認為幅度不夠大，有人認為毋須改革，在這樣的分歧下，對於目前的改革成果態度相對保守，因此在滿意度及支持度上才會呈現落差。

以年齡層來看，60歲以上民眾對於蔡總統的滿意度高於不滿意度，20~29歲民眾滿意度僅三成七，不滿意度四成九，但支持度卻有六成，徐佳青指出，顯現年輕人對於改革大方向抱持期待，但對於目前結果並不滿意。

另民調針對蔡英文施政採開放式提問，詢問民眾最滿意哪項政策，其中以長期照護得票率16.6%獲最多民眾支持，其次則為年金改革15.7%，再次則為托育托嬰8.7%，對於備受矚目的勞基法一例一休修法，有1.7%民眾認為最滿意，處理不當黨產則僅0.6%民眾表示最滿意。

民進黨表示，這份民調執行日期為5月14日至15日，共完成1,020份調查，信心水準95%。

民調蔡英文

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