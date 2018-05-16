徐佳青：蔡總統滿意度低於不滿意度 民眾對改革看法不同

2018-05-16 12:08 中央社 台北16日電



民進黨今天公布民調，54.9%的民眾支持總統蔡英文，40%民眾不支持；41.7%的民眾滿意蔡總統近來表現，48.4%的民眾不滿意。民進黨分析，民眾支持改革，但希望盡快到位。

民主進步黨今天舉行「蔡英文總統就職兩週年民調記者會」，由民進黨副秘書長徐佳青公布民調結果。

徐佳青說，民調詢問民眾對哪一項施政最滿意，比例最高的為長照政策，有16.6%的人感到滿意，接下來為年金改革15.7%，托育托嬰8.7%，加薪或調高基本工資8.2%，國艦國造或國防安全3.3%。

民調詢問民眾對蔡總統的支持度，共有54.9%的民眾表示支持，40%的民眾不支持；對蔡總統近來表現的滿意度，有41.7%的民眾滿意，48.4%的民眾不滿意。

民調顯示，53%的民眾同意因為各方對改革的看法不同，是造成蔡總統滿意度下滑的原因，37.1%的民眾不同意這種說法；70.6%的民眾認為即使滿意度下滑，但改革腳步不能停，23.2%的民眾則不同意這種看法。

徐佳青說，這份民調顯示，支持蔡總統的高於不支持，但不滿意度高於滿意度，會有這樣狀況的原因在於大眾對改革的進度、幅度有各種不一樣看法，有人希望速度快一點、幅度大一點，有人希望慢點，甚至不要改革，在這樣意見分歧下，支持度就未能呈現在滿意度上。

徐佳青說，大部分民眾仍然支持改革往前走，這是為什麼支持度仍然高於不支持度，這樣的概念是希望民進黨在改革路徑上，在最快時間趕快就定位。

本次調查在5月14日至15日對戶籍在台灣、20歲以上成年人採隨機抽樣方式進行電話訪問，完成數為1020份，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負3.1個百分點，並依內政部2018年1月統計資料進行戶籍地、性別、年齡及教育程度加權處理。