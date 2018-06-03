呂秀蓮脫黨衝擊 棄保效應成關鍵

2018-06-03 20:21 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



專家分析，民進黨基本盤主要被柯文哲、姚文智所分割，呂秀蓮基本盤不多，且名氣不大，不會衝擊到民進黨的選情。(photo by 醒報資料庫) 分享 facebook

前副總統呂秀蓮若脫黨參選是否會衝擊民進黨選情？政治學者陳茂雄3日受訪時分析指出，民進黨基本盤主要被柯文哲、姚文智分割，呂秀蓮基本盤不多，且名氣不大，不會衝擊到民進黨的選情。前民進黨立委林濁水受訪時也指出，台北市呈現「三足鼎立」 的局勢，且泛綠選民恐會出現棄保效應，無論呂秀蓮是否脫黨參選，民進黨在藍白對決中恐被邊緣化而失利。

呂秀脫黨投震撼彈

民進黨日前通過提名立委姚文智參選台北市長，另一位有意參選的綠營代表呂秀蓮隨即在政壇上投下震撼彈，放話要跟民進黨說「拜拜！」對此，總統府秘書長陳菊3日接受媒體訪問時表示，民進黨秘書長洪耀福已和呂秀蓮通電話，兼任黨主席的總統蔡英文將親自拜訪，「民進黨會全力挽留呂秀蓮。」 談到呂是否可能脫黨參選？陳菊說，呂並未透露將脫黨參選。

台灣安全促進會會長陳茂雄受訪時感慨，呂秀蓮是美麗島世代的政治人物，功績顯赫，為民進黨對抗國民黨威權體制，在當時被許多人視為英雄。然而，時代不一樣了，她唯一的政治籌碼已不符合現在選舉的需求。他認為，台灣已是民主化時代，民眾不會再講究政治人物在歷史扮演的角色，反而現在有新聞性、有名氣才容易討選民的喜愛。

呂秀蓮基本盤不多

陳茂雄說，自從民進黨提名姚文智後，作為民進黨大老的呂秀蓮自然會感受到她被邊緣化，才放話要脫黨。當問及呂脫黨參選是否會衝擊民進黨選情？他指出，呂秀蓮的基本盤其實不多，現在綠營的基本盤一部分是台北市長柯文哲獨佔，另一部分則支持姚文智，呂秀蓮的選票並不多。他認為，影響民進黨的選情關鍵在姚文智是否能夠從柯文哲的手上奪回民進黨的選票，才有機會與柯P、國民黨北市參選人丁守中一較高下。

TVBS日前公布選情民調，柯支持度31%、丁33%、姚13%，並指出白綠間有無棄保效應成勝負關鍵。若呂參戰，民調顯示支持度僅5%，丁守中的支持度為35%，領先柯文哲（29%）、姚文智（11%）的支持度，但呂秀蓮若參選，可能成為影響勝負的關鍵少數。

藍白對決邊緣綠營

前民進黨立委林濁水受訪時表示，呂秀蓮脫黨參選的機率不大，且影響小。他指出，呂秀蓮早前不願意比民調，顯示其在選民當中的支持度偏低，若呂參選的話，得票率不容樂觀，恐怕「保證金」都拿不回來。他指出，現在姚文智、柯文哲、丁守中「三足鼎立」，但姚仍落後兩名候選人。

林濁水強調，無論呂秀蓮是否參選，並不會衝擊到民進黨選情。因民進黨已被藍白局勢邊緣化。他認為，台北市政治板塊分為由藍、白、綠，白色選民的政治板塊由40歲以下的年輕人組成，且是柯文哲的支持者。至於泛綠的選民相當不穩定。據悉，之前民調顯示若由行政院長賴清德、陳菊出來參選，民進黨只能夠守住3成的泛綠選民，若是姚文智，得票率則更低。因此，在台北市選舉中，泛綠已出現邊緣化，甚至會有棄保效應，不利民進黨選情。

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