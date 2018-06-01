呂秀蓮可能脫黨參選？姚文智：我沒那個輩分慰留

2018-06-01 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨提名台北市長參選人姚文智。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 台北市長選舉趨漸白熱化，前副總統呂秀蓮日前拋出Bye bye民進黨的論調，被外界解讀可能要脫黨參選台北市長。今日姚文智上廣播電台受訪指出，呂副總統是否脫黨參選，到時候再煩惱，目前已經動起來，6月份讓整個民進黨歸隊。

姚文智說，未來選舉只有勇往直前，那對於這些選舉的評估、評論，甚至放話，其實覺得都沒有意義。他就是努力推出未來符合台北市民需要的政見、怎麼樣來改造台北。對於外界那些放話，對選舉沒有太大意義。

上節目前姚文智接受媒體訪問，有媒體問未來是否會親自見呂副總統？是否呂脫黨參選會影響選情？姚文智表示，自己沒有那個輩分慰留，呂副過去為台灣民主奉獻了一輩子，她在市長的政見會她也提出很多看法，有的政見他也認為非常好，會繼續跟她請教。

姚文智說，「呂副是否脫黨參選，到時候再煩惱吧」。他說，其實時間已經不多了，昨天已整合了議員、議會黨團，待會要拜訪市黨部。把民進黨的基本的同志大家都整合，發揮眾孝集結的力量，傾巢而出，會在6月份讓整個民進黨的支持者能夠歸隊，接下來把市政的願景跟市民溝通，對這個選舉非常有信心。

呂秀蓮之前曾說過市長要選有品味的人。姚文智認為，她批評的應該不是他，他很清楚的把握這最後的半年，然後把市政的願景、政策好好地講清楚，不單單是有品味、整個城市都會有品味。

柯文哲昨在議會面對議員質詢，被問到為什麼說「柯文哲跨過淡水河去救蘇貞昌還有機會，現在沒救了」對此，姚文智說，其實不太理解，為什麼市長又可以是親綠人士。市長在市政以外跨過淡水河又有什麼政治影響，會不會太過自我膨脹。姚說，市民期待市長的角色是好好做好市政，不斷的在政治口水上打轉，真的不足取，未來希望全面地來推動所有的政策，真的讓所有的市政的方向、經費、預算，都能夠花在刀口上。