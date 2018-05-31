親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反漲學生衝教部
呂秀蓮放話退黨
台北市長誰來當
九合一選戰焦點
縣市長新滿意度
教育部拔管僵局
政治
軍事
綜合

赴深圳槍殺陸籍生技總裁 台灣主嫌躲5年說：全忘了

陳菊：黨沒有分裂本錢 蔡總統盼與呂秀蓮會面

2018-05-31 21:38聯合報 記者林敬殷╱即時報導

前副總統呂秀蓮（中）昨天向民進黨說byebye，晚間從馬來西亞參訪回國，在桃園機...
前副總統呂秀蓮（中）昨天向民進黨說byebye，晚間從馬來西亞參訪回國，在桃園機場發表簡短聲明。民進黨從昨晚起跟我沒關係。記者蘇健忠／攝影
分享
前天發聲明向民進黨說byebye的前副總統呂秀蓮，昨天返國後表示跟民進黨沒關係了。蔡英文總統昨晚與黨籍立委餐敘時表示，會勸呂秀蓮不要離開民進黨，留下來繼續打拚，總統府秘書長陳菊說，未會去跟前副總統呂秀蓮見面，兩人好好談一下，因為黨已經沒有分裂的本錢。

在餐敘過程中，蔡總統交代幕僚跟呂秀蓮聯絡，盼能在餐敘後就去拜訪呂秀蓮。不過，到餐敘結束時，並沒有聯繫上呂秀蓮。

陳菊：黨已沒有分裂本錢

【中央社／台北31日電】

總統蔡英文今天邀黨籍立委餐敘，會中談到前副總呂秀蓮要與民進黨Bye Bye，與會者轉述，總統將親自拜會呂秀蓮；總統府秘書長陳菊說，黨已沒有分裂的本錢。

民進黨立委姚文智30日獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮當晚就透過辦公室發聲明指出「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

蔡總統今天邀請民進黨立委到台北賓館吃便當，總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、副院長施俊吉、立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨秘書長洪耀福等人陪同出席。

與會者轉述，總統感謝黨籍立委一個會期以來的辛勞，也特別請各縣市長參選人、各縣市立委報告年底的選情，總統希望立委能夠進入戰鬥位置，全黨也要開始動員。

此外，總統與陳菊都特別提到，總統將等呂秀蓮回國後，親自前往拜會呂秀蓮。與會立委轉述，陳菊表示，讓兩人好好談一下，因為黨已經沒有分裂的本錢。

會中，蔡總統邀請年底九合一大選縣市長參選人報告各地選情，包括將參選台北市長的姚文智、參選宜蘭縣長的陳歐珀、參選台南市長的黃偉哲，及參選高雄市長的陳其邁；另外，身兼台中市長林佳龍競選總幹事的立法院副院長蔡其昌，代表報告台中選情、蘇巧慧則替父親蘇貞昌報告新北市選情。

與會立委轉述，陳歐珀當場邀請陳菊到宜蘭，幫他掃街拜票，但在台下的陳菊並沒有回應，陳歐珀也希望宜蘭人能挺宜蘭人，在場立委則點名同為宜蘭人的李昆澤；與會立委也說，姚文智說在場每個人都是他的助選員，要一起幫忙他，並認為蔡總統也要有個職位來幫忙，但蔡總統回說，她的職位就是黨主席。

蔡總統也對大家說，有時候會懷疑自己，改革這麼快、這麼急是不是有必要？但蔡總統要鼓勵大家，「我們沒有錯」，方向是對的，是為下一代努力，不要懷疑自己，改革路上雖沒辦法做到100分，但是在做對的事情。

據轉述，有參選年底縣市長的立委希望立委同事們幫忙輔選，也希望中央行政院重大建設上的幫忙，至於在縣市中有黨內初選裂痕或不同派系問題的，也希望身兼民進黨主席的總統能夠幫忙。

與會的立委在晚宴會場感受到選戰來臨的氣氛。黃偉哲轉述，蔡總統在晚宴宣示，「這是工作的餐會，不是歡樂的餐會」，今天是這會期的最後一天，要努力，接下來要輔選2018。

與會立委轉述指出，總統希望黨籍立委能夠堅持台灣主權、為了下一代著想堅持改革，並且要團結一致。

立法院明天將開始休會，6月11日起召開臨時會，與會立委轉述，蔡總統特別提醒大家，年底九合一選舉要多幫忙，立法院放10天假不是讓大家出去玩的，是要讓大家去輔選；會中也有要參選縣市長的立委說，希望賴清德、陳菊能多下鄉走走，對選情會有很大的幫助。

此外，呂秀蓮今晚已從馬來西亞返抵國門，她在機場受訪時表示：「民進黨已經跟我沒有關係了。」至於是否以無黨籍身分參選台北市長，她說，不排除任何可能。

呂秀蓮民進黨陳菊
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

影／呂秀蓮返台強調與民進黨沒有任何關係了

2018-05-31 20:38

呂秀蓮不排除脫黨參選 蘇貞昌：大家多尊重、多聯繫呂

2018-05-31 21:27

影／呂秀蓮發表聲明：民進黨從昨晚起跟我沒關係

2018-05-31 20:01

呂秀蓮未獲提名而退黨？ 洪耀福：太小看呂秀蓮

2018-05-31 17:47

呂秀蓮跟秀蓮黨掰掰 丁守中：創黨者看不下去

2018-05-31 13:55

呂秀蓮未回應脫黨否 談起「74歲的富豪」該做的事

2018-05-31 13:33

呂秀蓮和民進黨說Bye Bye？姚文智：很震驚

2018-05-31 13:15

丁守中：呂秀蓮若參選 可獲中間選民支持

2018-05-31 11:33

呂秀蓮疑退黨？綠委：不要讓黨被分化

2018-05-31 11:28

呂秀蓮退黨 張善政：冰凍三尺非一日之寒

2018-05-31 11:09

呂秀蓮向民進黨掰 丁守中：因老一輩創黨者看不下去

2018-05-31 09:35

扁：如呂真的退黨 要注意會否以獨立人士參選台北市長

2018-05-31 08:51

姚嘉文：退黨對呂不好 對民進黨不好 蔡英文應予挽留

2018-05-31 00:38

觀察站／呂秀蓮對黨失望 不再當籠中烏鴉

2018-05-31 00:35

新聞眼／退黨何止呂秀蓮 美麗島世代與民進黨多少恩怨情仇

2018-05-31 00:29

退黨？呂秀蓮：失去黨德黨魂的政黨 道不同不相為謀

2018-05-30 23:38

呂秀蓮說ByeBye是否指退黨 幕僚未正面回應

2018-05-30 22:32

美麗島戰友談呂退黨 姚嘉文：對黨不好 對她也不好

2018-05-30 22:03

呂秀蓮退黨 民進黨：遺憾 但尊重

2018-05-30 20:08

呂秀蓮跟民進黨說掰掰 姚文智嘆：希望這不是真的

2018-05-30 20:07

震撼！北市長提名姚文智 呂秀蓮跟民進黨說掰掰

2018-05-30 19:27
看更多

熱門文章

新聞眼／退黨何止呂秀蓮 美麗島世代與民進黨多少恩怨情仇

2018-05-31 00:29

立委爆：潘文忠下台前曾兩度要放棄「拔管」

2018-05-31 10:29

吳茂昆拔管立大功 下一個位子 會怎麼安排？

2018-05-31 08:00

小英嘉南水利會後援會總會長 籲「用選票教訓民進黨」

2018-05-31 13:14

台大生爆：6月國際校長會議 他校只願派副校長來

2018-05-31 13:40

多名反教盟學生衝進教部 遭警方上束帶控制行動

2018-05-31 11:26

國民黨撤銷竹縣全民調 林為洲說：「是，我被做掉了」

2018-05-31 09:31

孫大千：當年高喊無黨無派大學自治的學生 都成綠衛兵

2018-05-31 08:06

朱立倫狂遭民進黨黑8年 羅智強：因為民進黨最怕他

2018-05-31 08:09

張花冠、陳明文吵成一團 蔡英文怒了

2018-05-31 00:50

藍初選推翻全民調 孫大千：縣市長不是派系喬出來的

2018-05-31 09:09

吳音寧挨批不顧香蕉價跌大啖魚翅 北農：她沒吃

2018-05-31 13:30

呂秀蓮未回應脫黨否 談起「74歲的富豪」該做的事

2018-05-31 13:33

【即時短評】打臉、黑箱、喬 國民黨還是國民黨

2018-05-31 07:06

退黨？呂秀蓮：失去黨德黨魂的政黨 道不同不相為謀

2018-05-30 23:38

糗！王世堅節目上痛批管中閔 王奕凱在旁打瞌睡

2018-05-31 16:58

蘇貞昌沒救了？柯文哲：私下講的不算數

2018-05-31 15:26

立委問他將接教長？陳良基回應五個字

2018-05-31 09:18

拔管跨部會諮詢會議 教育部文官曾提出良心呼籲

2018-05-31 09:55

影／呂秀蓮返台強調與民進黨沒有任何關係了

2018-05-31 20:38

從民調看隱憂／林智堅連任路 仍要步步為營

2018-05-30 23:50

遭爆為大創喬商標 黃偉哲：不懂工研院官員為何這麼說

2018-05-31 15:55

呂秀蓮未獲提名而退黨？ 洪耀福：太小看呂秀蓮

2018-05-31 17:47

桃機準點率連2月下滑 立委批：都是大陸害的

2018-05-31 10:43

觀察站／呂秀蓮對黨失望 不再當籠中烏鴉

2018-05-31 00:35

蔡英文年輕票雪崩 陳水扁示警

2018-05-30 23:29

影／呂秀蓮發表聲明：民進黨從昨晚起跟我沒關係

2018-05-31 20:01

促轉會揭牌第一天 居民痛批：未來有陳抗就請搬家

2018-05-31 12:07

冷眼集╱因人設事 國民黨還在搞黑箱？

2018-05-31 14:07

大巨蛋不能擺爛 丁守中：我當選就讓大巨蛋蓋完

2018-05-31 10:27

扁：如呂真的退黨 要注意會否以獨立人士參選台北市長

2018-05-31 08:51

呂秀蓮說ByeBye是否指退黨 幕僚未正面回應

2018-05-30 22:32

蔡英文見詐騙犯？府：獅友商業糾紛 公益奉獻不容抹煞

2018-05-31 10:49

最強探長vs.最強菜販 侯友宜、韓國瑜明高雄合體

2018-05-31 10:02

【即時短評】國民黨新竹髮夾彎 恐向縣長大位說掰掰

2018-05-31 11:19

呂秀蓮退黨 張善政：冰凍三尺非一日之寒

2018-05-31 11:09

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒 「鐵三角」攻台中

2018-05-30 23:59

每年逾二百名行人車禍亡 立委籲「兩段式」過馬路

2018-05-31 13:46

姚文智提單身每月補助3000 網酸：撒幣政策誰不會？

2018-05-31 20:59

拔管內幕／文官良心提醒制度運作衡平性 政務官無視

2018-05-31 14:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top